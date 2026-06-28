Una fototrappola riprende un cucciolo di vombato dal naso peloso settentrionale: specie rarissima in via d’estinzione

Primo piano del cucciolo (Australian Wildlife Conservancy)



Incontrarlo è quasi impossibile ed essere riusciti a immortalarlo è un vero e proprio evento. In una riserva del Queensland, in Australia, è stato ripreso un cucciolo di vombato dal naso peloso settentrionale (Lasiorhinus krefftii), chiamato anche yaminon. E' uno dei marsupiali più rari al mondo ed è in grave pericolo di estinzione. La specie sopravvive unicamente all'interno del Parco Nazionale di Epping Forest nel Queensland ed essere riusciti a vedere un giovane esemplare è un'importantissima prova dei progressi compiuti nella conservazione.

Il cucciolo di Vombato (Australian Wildlife Conservancy)



Il piccolo si trova nel Richard Underwood Wildlife Sanctuary, nel sud-ovest del Queensland. Lì gli esperti stanno monitorando da marzo una femmina con un cucciolo nel marsupio. Secondo quanto riportano i medi locali quando la madre è stata fotografata per la prima volta si ritiene che il cucciolo avesse circa due o tre mesi.

Secondo L'Australian Wildlife Conservancy (AWC), l'organizzazione statale che protegge la fauna selvatica unica dell'Australia, in natura sono rimasti solo 445 esemplari. "Negli ultimi tre mesi abbiamo visto il marsupio crescere e la mamma sembra stare bene e reggere bene il peso del suo cucciolo. Prevediamo che il cucciolo uscirà dal marsupio entro ottobre, quando avrà circa nove mesi. Tutti all'AWC sono molto emozionati," ha commentato Ben Stepkovitch, ecologo della fauna selvatica dell'AWC.

Negli anni '80, la popolazione di Lasiorhinus krefftii era crollata a soli 35 esemplari. L'Australian Wildlife Sanctuary ha stretto una collaborazione con il governo del Queensland per contribuire alla conservazione di questi animali e alla creazione di nuove popolazioni nei due siti che proteggono le popolazioni rimanenti.

Si tratta di una specie dalle abitudini peculiari, è il più grande marsupiale scavatore del mondo,che utilizza i suoi forti arti anteriori muscolosi e i lunghi artigli per scavare vasti sistemi di tane. Si tratta di un mammifero notturno dall'aspetto particolare, caratterizzato da un naso largo, orecchie appuntite e lievi macchie nere intorno agli occhi. E' la più grande delle tre specie di vombato presenti in Australia, raggiungendo un metro di lunghezza e un peso fino a 30 chili.