Un orso passeggia per le strade del paese in Abruzzo e viene ripreso dai residenti: perché si è spinto nel centro abitato

Un orso marsicano è stato avvistato e filmato a San Vincenzo Valle Roveto, tra le strade del paese. Nessun allarme, in questo periodo gli orsi cercano più cibo per prepararsi al letargo: ecco cosa fare in caso di incontro.

L’orso avvistato in paese nelle scorse sere



Un incontro inaspettato, ma che non deve destare preoccupazione. Nelle ultime sere gli abitanti di San Vincenzo Valle Roveto, in provincia dell'Aquila, hanno avuto un ospite speciale: un orso bruno marsicano, avvistato più volte al centro del paese. Il suo passaggio, ripreso dagli smartphone dai residenti a debita distanza, ha inevitabilmente suscitato curiosità e stupore, poiché non si tratta di una scena così frequente da queste parti.

Il paese non si trova immediatamente ai confini del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il cuore dell'areale dell'orso bruno marsicano. Ma proprio per questo, l'avvistamento ha richiamato molta attenzione: vedere un grande plantigrado muoversi in un centro abitato è un evento che sorprende e può comprensibilmente preoccupare, ma che va letto come sempre nel giusto contesto: non c’è nulla di cui preoccuparsi, ma serve consapevolezza.

Perché l'orso si spinge nei paesi

In questo periodo, gli orsi entrano nella cosiddetta fase di iperfagia e si spostano maggiormente in cerca di cibo



L'orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus), sottospecie endemica dell'Appennino centrale e unica al mondo, è un animale schivo e solitamente evita i contatti diretti con l'essere umano. La sua presenza in paese non significa necessariamente che stia diventando "confidente" – ovvero meno intimorito dagli esseri umani – o che rappresenti una minaccia. Più semplicemente, in questo periodo dell'anno gli orsi attraversano una fase molto particolare chiamata iperfagia, che potrebbe spingerli a girovagare più del solito.

Nei mesi che precedono il letargo, infatti, questi plantigradi hanno bisogno di accumulare enormi quantità di energia per affrontare l'inverno e quindi passano più tempo del solito alla ricerca di cibo. Questo comportamento li porta a volte a spingersi anche nei pressi dei paesi, attratti soprattutto da alberi da frutto, campi coltivati o scarti alimentari o rifiuti lasciati incustoditi. È un fenomeno naturale, osservato da decenni, e non deve essere interpretato come segnale di "pericolosità crescente" di questi individui.

Cosa fare se si incontra un orso in paese

Dalle testimonianze raccolte, non risultano inoltre danni a colture, allevamenti o proprietà. L'orso osservato a San Vincenzo Valle Roveto si è limitato a percorrere alcune strade e a proseguire il suo cammino senza particolari interazioni con le attività umane. I residenti, pur incuriositi, hanno mantenuto la giusta distanza e documentato la scena senza interferire. È questo l'atteggiamento corretto da adottare: non cercare mai un contatto diretto con l'animale, non avvicinarsi e soprattutto non offrirgli cibo.

Gli esperti sempre che in questi casi bastano poche semplici regole per evitare incidenti o conseguenze indesiderate sia per l'orso che per gli esseri umani. Non lasciare rifiuti o scarti di cibo all'aperto, tenere al sicuro i proprio animali domestici e, come già anticipato, evitare il contatto diretto lasciando sempre spazio al plantigrado. Ogni segnalazione, inoltre, va sempre segnalata alle autorità competenti, in modo da consentire un monitoraggio più attento degli spostamenti dell'animale.