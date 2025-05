Un cane insegue un capriolo nel cortile di una scuola e crea il panico: “Pensavamo fosse un lupo”

Il 30 aprile a Brunico un lupo che inseguiva un capriolo in una scuola ha creato il panico tra studenti e docenti. Dopo i primi accertamenti però è stato appurato che non si trattava di un lupo, bensì di un cane.

Il 30 aprile in una scuola di Brunico, nella provincia autonoma di Bolzano, si è scatenato il panico tra docenti e alunni a casa dell'ingresso di un lupo che inseguiva un capriolo. Dopo i primi accertamenti però le autorità hanno appurato che non si trattava di un lupo, ma di un cane lasciato libero.

Cosa è successo nella scuola di Brunico e perché un cane è stato scambiato per un lupo

La mattina del 30 aprile un cane ha inseguito un capriolo all'interno del campo sportivo della Scuola tecnica superiore di Brunico, spingendo l'ungulato fin dentro i cespugli. La situazione ha gettato nel panico non solo tra gli studenti presenti, ma anche coloro che in quelle ore hanno ricevuto i video e le foto dell'incidente.

Le immagini sono arrivate anche all'Ufficio Gestione fauna selvatica di Bolzano, chiamato a constatare soprattutto se l'animale in questione fosse effettivamente un lupo. "Dopo gli accertamenti è stato appurato che si trattava di un cane di razza Pastore Cecoslovacco, molto simile ad un lupo", ha spiegato Dominik Trenkwalder, funzionario dell'Ufficio Gestione fauna selvatica.

Il funzionario è poi passato a spiegare le caratteristiche che distinguono le due specie: "In primo luogo, il chiaro disegno del mantello, la coda lunga e l'aspetto molto curato indicano che si tratta di un animale domestico. Infine, il comportamento è risultato piuttosto atipico per un lupo".

Come distinguere un lupo da un Cane Lupo Cecoslovacco

Non sempre è facile riuscire a distinguere un lupo da un Cane Lupo Cecoslovacco. Il Cane Lupo Cecoslovacco è una razza piuttosto recente, nata proprio dall'ibridazione tra un lupo e un Pastore Tedesco, ma tra il selvatico e il domestico esistono una serie di caratteristiche fisiche su cui possiamo concentraci. Innanzitutto, il lupo è solitamente più piccolo di un Cecoslovacco. Un lupo adulto, infatti pesa mediamente tra i 25 e i 35 chili, e le femmine sono anche più piccole dei maschi. Un Cane Lupo Cecoslovacco adulto, invece, ha spesso dimensioni e peso maggiori, soprattutto nei maschi. Il peso può superare facilmente i 30 chili, e in alcuni individui può arriva persino a 40-45.

La discriminante più facile da osservare sono le orecchie: il lupo possiede infatti orecchie piccole e arrotondante, mentre nel Cane Lupo Cecoslovacco sono molto grandi, larghe e maggiormente appuntite.

Inoltre, il cane di Brunico aveva un mantello scuro, una colorazione estremamente rara per il lupo in natura, sono pochissimi gli esemplari melanici, chiamati così proprio per la grande quantità di melanina che producono.

"Lasciare vagare i cani è reato"

Il canide che ha fatto irruzione nella scuola, anche per il suo aspetto curata, è probabilmente di qualcuno, e quando verrà trovato avrà una bella multa da pagare, come ha fatto sapere Günther Unterthiner, direttore della Ripartizione Servizio forestale: "Lasciare vagare i cani è severamente vietato dalla legge sulla protezione degli animali e dalla legge sulla caccia; la multa per i trasgressori parte dai 100 fino a 600 euro e può essere raddoppiata nel caso in cui il cane insegua o ferisca un animale selvatico".