Un cane da rifugio “adotta” un lupo dalla criniera rimasto orfano: la strana coppia in uno zoo del Kansas

Slinky e la piccola Amora, la cucciola di crisocione rimata orfana. Foto di Sedgwick County Zoo via Facebook



Quando la piccola Amora è rimasta orfana poco dopo la nascita, il suo futuro è diventato improvvisamente incerto. Lei infatti non è un animale qualsiasi o facilmente accudibile: Amora è un crisocione o lupo dalla criniera (Chrysocyon brachyurus), un elegante canide dalle zampe lunghissime che vive in Sud America. Sebbene si tratti di una specie solitaria, anche questi cuccioli, nei primi mesi di vita, hanno bisogno di interazioni per sviluppare tutti quei comportamenti e le competenze sociali per imparare a essere, a tutti gli effetti, crisocioni.

Amora è però nata al Sedgwick County Zoo, in Kansas, e la sua mamma, Layla, è morta improvvisamente poco dopo la sua nascita. Senza madre né fratelli, non può stare con altri adulti e per lei il rischio era quello di crescere completamente isolata e non ricevere gli stimoli e le interazioni necessarie alla sua crescita prima di tornare tra i propri simili. Così il team dello zoo ha cercato una soluzione un po' fuori dagli schemi e si è rivolto alla Kansas Humane Society, il rifugio locale per animali domestici in cerca di casa trovando l'aiuto di Slinky.

L'incontro speciale tra due vite rimaste improvvisamente sole

Amora è rimasta orfana poco dopo la sua nascita. Foto di Sedgwick County Zoo via Facebook



Dall'altra parte della città, anche il giovane meticcio dal mantello tigrato stava vivendo un'esperienza molto simile. Slinky era infatti stato lasciato in canile insieme a sua sorella, proprio il giorno in cui Amora è nata. Ma mentre sua sorella aveva però trovato subito una nuova famiglia, lui è invece rimasto completamente solo all'interno del rifugio. L'incontro tra Amora e Slinky è stato quindi un esperimento tanto audace e rischioso, quanto necessario per entrambi. I due animali, seppur diversi, potevano aiutarsi a vicenda.

Lo zoo ha quindi accolto il cane e lo ha messo in quarantena per qualche giorno, per evitare rischi sanitari. Poi è finalmente arrivato il momento di farli conoscere: una cucciola di crisocione orfana e un meticcio da rifugio, due mondi che non si sarebbero mai dovuti incrociare. Eppure, fin da subito, qualcosa ha funzionato. Amora è vivace, determinata, un piccolo concentrato di carattere, mentre Slinky ha una natura socievole, giocosa e paziente. "Lui la aiuta a crescere e a diventare il ‘lupo' che è destinata a essere", ha scritto lo zoo in un aggiornamento sui social.

Il futuro di Amora: tornerà presto con i propri simili

Il crisocione o lupo dalla criniera (Chrysocyon brachyurus) è un elegante canide che vive in Sud America



Il legame tra i due non potrà naturalmente durare per sempre. Come previsto dallo Species Survival Plan (SSP) a cui aderisce lo zoo, il piano di conservazione per le specie selvatiche minacciate, Amora dovrà essere reinserita con altri crisocioni quando sarà abbastanza grande. È una fase necessaria perché possa imparare il linguaggio e i comportamenti della sua specie e, un giorno, contribuire alla sua conservazione mantenendo un popolazione di crisocioni geneticamente distinta, fondamentale per il futuro di questi animali.

Il crisocione, del resto, è l'unica specie oggi vivente appartenente del genere Chrysocyon. Si tratta di un canide dalle caratteristiche uniche e che non è strettamente imparentato con nessuna altra specie oggi vivente. Anche se non è considerato in grave pericolo di estinzione, costituire un "arca" con questi animali all'interno di bioparchi e centri faunistici, rimane una priorità per poter evitare che un mammifero così unico e particolare rischi di sparire.

Anche Slinky avrà il suo lieto fine: una nuova famiglia

Slinky verrà adottato da un membro dello staff dello zoo. Foto di Sedgwick County Zoo via Facebook



Ma anche per il meticcio Slinky ci sarà presto un lieto fine. Quando il suo compito con Amora sarà concluso, verrà infatti adottato da un membro dello staff dello zoo, che nel frattempo si è innamorato perdutamente di lui. In un certo senso, la piccola Amora, nonostante la scomparsa di sua madre, ha contribuito così a salvare un'altra vita, che probabilmente senza di lei sarebbe rimasta per chissà quanto altro tempo all'interno del rifugio.

Questa storia dimostra come, a volte, anche i legami più inaspettati e insolito possano nascere anche dalle difficoltà. Un cucciolo di crisocione e un cane da rifugio, entrambi soli, hanno trovato conforto e aiuto l'uno nell'altro. Un'amicizia straordinaria e insolita, nata per necessità, che ha superato i confini tra specie e ha reso il mondo un po' meno solitario e più ricco per entrambi i protagonisti.