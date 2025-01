Il cane Grover si rifiuta di lasciare il suo amico Zorro dopo che un incidente: cercano adozione insieme

Anche i cani possono stringere tra loro sodalizi e legami d'amicizia indissolubili, gioire della felicità reciproca e starsi accanto nel dolore. Lo dice ormai da tempo la scienza, ma se non bastasse per convincersi c'è la storia di Zorro e Grover, due randagi uniti come fratelli. Quando nel gennaio 2024 Zorro è stato investito da un'auto mentre si trovava nella contea di Miami-Dade, in Florida, il suo amico Grover non voleva lasciarlo in alcun modo.

La storia di Zorro e Grover

Zorro non poteva camminare: aveva tre zampe rotte. L'auto che lo aveva investito in pieno non si è fermata e il guidatore è riuscito a farla franca. Per fortuna alcuni passanti hanno notato la disperazione di Grover che non la smetteva di presidiare l'amico, impotente davanti a quello che sera accaduto.

Per ore, Grover è rimasto accanto a Zorro, proteggendolo dal traffico con il suo corpo. Quando finalmente i soccorritori sono arrivati, Zorro è stato portato via per ricevere cure urgenti, ma Grover, spaventato dal trambusto, è fuggito.

Mentre a Zorro venivano praticate le prime cure nella speranza di salvargli la vita i volontari erano già sulle tracce di Grover. Lo hanno ritrovato cinque giorni dopo nella contea di Broward, a più di 60 chilometri di distanza. Quando i due si sono finalmente riuniti, Zorro, nonostante fosse ancora ferito, si è trascinato con la sua unica zampa sana verso Grover.

Dopo mesi di cure e terapie, Zorro ha finalmente ripreso a camminare senza bisogno di amputazioni. Ai volontari dell'Interstate Partners for Animal Welfare (IPAW) che si stanno occupando di lui piace pensare che la sua determinazione a sopravvivere sia merito anche di Grover, che gli è rimasto accanto in ogni momento.

Zorro



Ad oggi però il futuro dei due amici è incerto. Ospitati in un rifugio, il tempo per trovare una casa per entrambi sta per scadere. Nonostante i loro progressi e il profondo affetto che li lega, nessuno si è ancora fatto avanti per adottarli insieme. Il rifugio teme di doverli separare, un’ipotesi dolorosa, ma considerata l’ultima spiaggia per garantire loro una vita migliore.

«Dal gennaio 2024 al giugno 2024 sembrava avessero una casa pronta – hanno spiegato i volontari – ma mentre stavamo pianificando il trasporto, l'adottante ha trovato lavoro a Manhattan e si è tirato indietro. Eravamo distrutti. Ad agosto, due centri di recupero hanno detto che li avrebbero accolti. Uno nel Maine. Uno in Florida. Entrambi si sono tirati indietro. Non possiamo più sopportare di averli in una clinica veterinaria».

L'amicizia tra cani

I cani per loro natura sono animali sociali, e anche se non vale per tutti gli individui molti di loro apprezzano e ricercano la vicina di altri cani. Quando il rapporto tra due individui si rafforza possiamo parlare di un legame che nel nostro linguaggio si può tradurre come "amicizia".

Lo notiamo in presenza di una predilezione reciproca che spinge i due a condividere spazi, attività e anche momenti di riposo. Proprio come avviene tra amici umani, la tendenza a passare del tempo di qualità insieme è la spia di una simpatia reciproca, anche se a volte possono sorgere piccoli disaccordi, ma questi generalmente si risolvono rapidamente e senza gravi conseguenze.

Ma forse la vera prova è il momento di difficoltà: una malattia o addirittura un lutto. Come emerge da uno studio italiano pubblicato su Scientific Reports, i cani soffrono per la perdita di un conspecifico. Secondo i ricercatori l'86% delle 426 famiglie coinvolte nello studio aveva notato cambiamenti significativi nel comportamento del cane che aveva perso il compagno: mangiavano e giocavano meno, e richiedevano molte più attenzioni. In generale è emerso anche che l'attività generale dopo la perdita si è significativamente ridotta.

A volte tendiamo a pensare che l'essere umano sia l'unico a stabilire legami solidali e di amicizia, ma storie come quelle di Grover e Zorro dimostrano, ancora una volta, quanto ci sopravvalutiamo rispetto alle altre specie.