Trump ha messo i dazi anche su isole abitate solo da pinguini

Anche i pinguini sono vittime della guerra commerciale iniziata dal presidente statunitense Donald Trump. Tra i territori colpiti dai dazi rientrano infatti anche le isole Heard e McDonald, luoghi remoti e sterili abitati solo da pinguini.

Le due isolette rientrano formalmente nel territorio dell'Australia, e quando il primo ministro Anthony Albanese si è reso conto che persino queste erano state colpite da una tariffa del 10% sulle merci ha commentato: "Nessun luogo sulla Terra è sicuro". E nessuno è al sicuro da Trump, nemmeno i pinguini.

Perché Trump ha messo i dazi su due isolette disabitate

Le isole Heard e McDonald sono tra i luoghi più remoti del Pianeta (Fonte foto: Wikimedia Commons)



Le isole Heard e McDonald sono disabitate e inaccessibili: possono essere raggiunte solo via mare dall'Australia attraversando l'oceano Antartico, una navigazione pericolosa che richiede almeno due settimane, condizioni che nel tempo hanno causato diversi naufragi, anche per questo l'ultima volta che un essere umano vi ha messo piede è stato 10 anni fa. E di motivi per andarci non ce ne sono molti: qui si trovano gli unici due vulcani attivi dell'Australia, e non ci sono altre forme di vita oltre a poche specie selvatiche come pinguini e uccelli marini.

Alcuni dei pinguini che frequentano l'isola sono famosi per essere particolarmente aggressivi e territoriali, è il caso ad esempio dell'eudipte ciuffodorato, endemico della vicina isola Macquarie ma occasionalmente presente anche su Heard.

La guerra commerciale voluta da Trump però ha raggiunto anche questi luoghi remoti. Le due isolette sono state vittime collaterali della strategia con cui la Casa Bianca mira a indebolire le economie globali attraverso tasse imposte su beni importati o esportati.

Heard e McDonald non hanno comparti da penalizzare, ma rientrano nei territori esterni dell'Australia insieme alle Isole Cocos, l'Isola di Natale e l'Isola Norfolk. Quest'ultima in particolare è stata colpita da una tariffa particolarmente pesante pari al 29%, ben 19 punti percentuali in più rispetto al resto dell'Australia.

Quali sono i pinguini colpiti dalla guerra dei dazi di Trump

Il pinguino saltarocce (Eudyptes chrysocome) è la specie più iconica delle remote isolette australiane



Le remote isole Heard e McDonald ospitano una notevole biodiversità, tra cui diverse specie di pinguini adattate alle condizioni estreme di queste terre vulcaniche e inospitali. Tra le specie più rappresentative c'è il pinguino saltarocce (Eudyptes chrysocome), caratterizzato dalle sopracciglia gialle che contrastano con il piumaggio nero e bianco. Questa specie nidifica su scogliere ripide e si distingue per la sua abilità nell’arrampicarsi su terreni accidentati grazie alle sue zampe robuste e artigli affilati.

Il pinguino reale (Aptenodytes patagonicus), simile all’imponente pinguino imperatore, si riconosce per la sua elegante colorazione grigia e nera, con una sfumatura arancione intensa sul collo e sul becco. È noto per la sua straordinaria resistenza alle basse temperature e per il lungo ciclo riproduttivo, che può durare più di un anno. Le colonie di pinguini reali su Heard sono tra le più meridionali della loro distribuzione e dipendono fortemente dall’abbondanza di krill e pesci nelle acque circostanti.

La presenza del pinguino reale dipende dalla presenza delle risorse nella parte più meridionale delle isolette



Un’altra specie presente è il pinguino Papua (Pygoscelis papua), riconoscibile per il becco arancione acceso e la banda bianca che si estende sopra gli occhi. È il nuotatore più veloce tra i pinguini, raggiungendo velocità di oltre 35 chilometri/orari quando è in acqua.

Il pinguino papua (Pygoscelis papua) è riconoscibile per il becco arancione



L'eudipte ciuffodorato (Eudyptes schlegeli), endemico dell’isola Macquarie ma occasionalmente avvistato su Heard, si distingue per il ciuffo dorato brillante sulla testa, da cui prende il nome. Il suo comportamento aggressivo e territoriale è evidente durante la stagione riproduttiva, quando le coppie difendono i nidi tra le fitte colonie di scogliere costiere. Un motivo in più per tenersi ben lontani dalle isolette tassate da Trump.