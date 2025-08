Trovano in casa un enorme ratto di 55 centimetri: i residenti temono un’infestazione di roditori giganti

Un ratto lungo 55 centimetri è stato trovato a Normanby, nel North Yorkshire. Le sue dimensioni record hanno attirato l'attenzione dei politici locali che chiedono indagini sanitarie per il rischio di altri esemplari simili nella zona.

Un ratto da record è stato trovato in una casa del North Yorkshire, in Inghilterra. L'animale secondo quanto riportato dai media locali, era lungo almeno 55 centimetri, una dimensione record che ha scatenato l'ilarità del web e suscitato l'interesse dei politici locali.

I ratti vivono in colonie composte da decine di individui, e il timore è che possano esserci altri individui di dimensioni analoghe nella zona.

Il ratto da record trovato in Inghilterra

Il ratto gigante è stato a Normanby, piccola comunità nel North Yorkshire. Le immagini del ritrovamento sono state diffuse in un post su Facebook dai consiglieri conservatori David Taylor e Stephen Martin, i quali hanno chiesto al consiglio comunale locale di Redcar e Cleveland di condurre uno studio sui parassiti e le zoonosi che questi animali possono trasmettere.

Le foto dell'animale sono impressionanti e hanno spinto gli utenti a paragonare il ratto ai loro animali domestici. Secondo alcuni sarebbe più grande dei loro cani e gatti.

Chi è il ratto, quanto è diffuso e perché è diverso dal topo

Il ratto è un roditore diffuso in tutto il mondo grazie alla sua grande adattabilità, è infatti capace di sopravvivere in ambienti urbani, rurali e naturali. La sua dieta è onnivora e opportunista: può nutrirsi di gran parte dei rifiuti umani, ma in natura preferisce semi, frutta e piccoli animali.

Solitamente misura tra i 20 e i 25 centimetri con una coda quasi altrettanto lunga. È dotato di denti incisivi a crescita continua che utilizza per rosicchiare e tenere sotto controllo la lunghezza. È attivo principalmente di notte e vive in colonie complesse con una forte gerarchia sociale.

Spesso confuso con il topo, il ratto è di dimensioni maggiori e ha morfologia e comportamento molto diversi. Il topo domestico (Mus musculus) è molto più piccolo, con un corpo che misura tra i 7 e i 10 centimetri. La testa del topo è proporzionalmente più grande rispetto al corpo, mentre le orecchie sono più grandi in relazione alla testa rispetto a quelle del ratto. Anche la coda è più sottile e più pelosa.

Inoltre, a livello comportamentale il topo tende a essere meno aggressivo rispetto al ratto. Tuttavia, entrambi possono trasmettere malattie all’uomo, anche se il ratto è generalmente considerato un vettore più pericoloso per la salute pubblica, soprattutto in ambienti con scarse condizioni igieniche.