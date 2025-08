Quali dimensioni possono raggiungere i ratti? Le specie più grandi del mondo

I ratti non sono tutti uguali, a seconda della specie le dimensioni variano molto: i più grandi possono superare i 90 centimetri e 1,5 chili. Quelli che è possibile incontrare in città però possono essere decisamente più grandi di quanto pensiamo.

Un ratto da record è stato trovato in una casa del North Yorkshire, in Inghilterra. L'animale era lungo ben 55 centimetri, una dimensione rilevante per questo roditore cosmopolita molto diffuso in ambienti urbani e periurbani. Ma quanto deve essere grande un ratto per essere considerato un esemplare da record?

I ratti più comuni e le loro dimensioni: possono raggiungere fino a 1 kg

Si fa presto a dire ratto, in realtà parliamo di circa 60 specie diverse comprese tutte nel genere Rattus. Le due specie di ratto più diffuse sono il ratto grigio (Rattus norvegicus), noto anche come ratto delle chiaviche, e il ratto nero o comune (Rattus rattus). Il ratto comune misura circa 25 centimetri ed è dotato di una coda di lunghezza analoga, mentre il peso si aggira attorno ai 200-300 grammi. Tuttavia, alcuni esemplari cresciuti in cattività o con abbondanza di risorse a disposizione raggiungono anche i 700 grammi, con qualche caso record appena sotto al chilo.

La grande capacità dei ratti di sfruttare le risorse degli ambienti urbani gli hanno permesso al Rattus norvegicus, originario dell'Asia, di colonizzare un areale molto vasto. Oggi è tra le specie aliene più invasive del mondo.

I ratti che possiamo trovare in città però sono di dimensioni contenute. Li distinguiamo dai topi, che appartengono a un altro genere di roditori detto Mus, per alcune caratteristiche morfologiche. La prima è che generalmente i ratti sono molto più grandi dei topi. Oltre a una corporatura più massiccia, il ratto ha le orecchie più piccole rispetto al cranio, e solitamente è di colore molto scuro. I ratti, inoltre, hanno bisogno di bere spesso durante il giorno e per questo possono essere visti spesso mentre si abbeverano vicino alle pozze d'acqua.

I ratti hanno un corpo grosso e massiccio se paragonato a quello di altri roditori



Ratto comune e ratto grigio però non sono le specie più grandi, un altra convenzionalmente detiene il record per peso e dimensioni, e per fortuna è difficile vederlo nelle nostre città mentre si abbeverano vicino alle fogne.

Qual è il ratto più grande del mondo: una specie in particolare detiene il record

A detenere il record è il ratto gigante africano o ratto gigante del Gambia (Cricetomys gambianus). Si tratta di una delle specie di roditori più grandi sulla terra. Può essere lungo fino a 90 centimetri dalla punta del naso alla fine della coda e pesare oltre 1,5 chili. Si tratta di animali estremamente intelligenti capaci, grazie al loro fiuto incredibile, di sventare traffici illeciti, scovare mine, e persino esplosivi. Da poco, il ratto gigante africano di nome Ronin ha conquistato il Guinness World Record proprio per aver individuato il maggior numero di mine antiuomo mai rilevate da un ratto.