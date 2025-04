Il ratto Ronin vince il Guinness World Record salvando vite umane grazie al suo fiuto

Ronin ha individuato 109 mine e 15 ordigni inesplosi, stabilendo il nuovo record mondiale. Foto di APOPO



Grazie al suo fiuto ha individuato 109 mine e 15 ordigni inesplosi, salvando la vita a decine, forse centinaia di persone. Protagonista di questa storia è Ronin, un ratto gigante africano dall'olfatto straordinario e dal cuore grande, che ha appena conquistato il Guinness World Record per aver individuato il maggior numero di mine antiuomo mai rilevate da un ratto. Ronin non è infatti un roditore qualunque.

È uno dei HeroRATs dell'organizzazione belga APOPO, che da oltre 25 anni addestra ratti giganti africani o del Gambia (Cricetomys ansorgei) per una missione tanto pericolosa quanto indispensabile: scovare mine inesplose e ridare sicurezza a terre martoriate dalla guerra. Dal suo arrivo nella provincia cambogiana di Preah Vihear nel 2021, Ronin ha battuto tutti i record, perfino quelli del celebre Magawa, suo predecessore e collega, che ne aveva rilevati 71 in cinque anni di servizio.

Un lavoro da eroe, con tanto di pettorina

Ronin lavora con una piccola imbracatura e una corda che lo guida lungo una griglia predisposta dai tecnici. Quando fiuta un'esplosivo, inizia a grattare il terreno: è il suo modo di segnalare la presenza del pericolo. Il tutto avviene con grande attenzione alla sua sicurezza e benessere. I ratti di APOPO, infatti, lavorano solo mezz'ora al giorno, nelle ore più fresche del mattino. Il resto del tempo è dedicato a riposo, giochi e interazione con i loro compagni umani.

Il loro addestramento si basa esclusivamente su rinforzi positivi. Ronin è nato e cresciuto in Tanzania, al centro di addestramento di APOPO presso l'Università Agraria di Sokoine. Fin da piccolo ha imparato, grazie al clicker training, ad associare il suono del click a gustose ricompense come banane e noccioline. È così che si forma il legame tra l'uomo e questi roditori straordinari, capaci di trasformare un gioco in una missione di vita.

Un fiuto straordinario che salva vite

I ratti giganti africani di APOPO hanno salvato migliaia di vite umane. Foto di APOPO



La Cambogia è uno dei paesi più colpiti dalle mine antiuomo: dal 1979 ad oggi, si stima che circa 20.000 persone abbiano perso la vita e altre 45.000 siano rimaste ferite a causa di questi ordigni. Sebbene i progressi siano evidenti – nel 2023 si sono registrati "appena" 32 incidenti – il problema resta grave. Ronin, insieme agli altri HeroRATs, sta quindi contribuendo a cambiare questa realtà, un metro quadrato alla volta.

Ma non è tutto. I ratti di APOPO sono impiegati anche in medicina, come nella diagnosi precoce della tubercolosi, sempre grazie al loro olfatto fuori dal comune. Sono infatti in grado di individuare la presenza del batterio Mycobacterium tuberculosis nei campioni di saliva umana, offrendo un'alternativa rapida ed efficace alla microscopia tradizionale, soprattutto in quei paesi dove le risorse economiche e sanitarie sono molto limitate.

Una pensione dorata per gli eroi a quattro zampe

Ronin ha solo cinque anni e si prevede che possa continuare a lavorare ancora per almeno due o tre stagioni. Quando mostrerà segni di stanchezza o perderà interesse nel lavoro, si ritirerà in quella che APOPO chiama la "colonia del pensionamento": un luogo sereno dove i ratti in pensione vivono in totale relax. La ONG ha già addestrato tantissimi ratti sminatori diventati eroi, uno su tutti Magawa, andata in pensione nel 2021 e poi morta l'anno successivo.

Nel mondo si stima che ci siano ancora oltre 110 milioni di mine inesplose in più di 60 paesi. Solo nel 2023, le vittime accertate sono state 1.431, di cui quasi la metà bambini. Ma come ha sottolineato Christophe Cox, CEO di APOPO, «se la comunità internazionale continuerà a supportare la cooperazione tra tutti gli operatori del settore, potremmo riuscire a liberare la Terra dalle mine nel corso della nostra vita».

Intanto, Ronin continua a fare la sua parte, zampetta dopo zampetta. Non per fama, non per gloria. Ma per l'odore irresistibile di una banana e per qualcosa che noi umani chiameremmo "speranza".