Cos’è il clicker training: la tecnica di addestramento dei cani basata sul condizionamento

Il clicker training è una delle tecniche più utilizzate nell'addestramento animale e nell'educazione del cane. Grazie al suono del dispositivo - il clic - i cani associano più velocemente gesti e comportamenti desiderati a una ricompensa, imparando più velocemente segnali, trucchi e giochi. Tuttavia, come ogni tecnica, deve essere utilizzata in maniera positiva e consapevole, senza forzature.

Il clicker training è una delle tecniche più diffuse e conosciute nell'addestramento e nell'educazione del cane. Si basa sul cosiddetto condizionamento operante, che sfrutta il rinforzo positivo per insegnare comportamenti, trucchi e giochi specifici ai cani. Questo metodo è chiamato così perché utilizza un piccolo dispositivo in plastica che emette un suono distintivo e molto chiaro: il "clic", appunto. Nasce a partire dagli studi dello psicologo statunitense Burrhus Frederic Skinner proprio sul condizionamento operante e anche se oggi è associata prevalentemente ai cani, viene in realtà applicata in molti ambiti dell'educazione e dell'addestramento animale.

La sua storia affonda le radici negli anni 60, quando venne utilizzata inizialmente per addestrare i delfini. Successivamente, è stata poi adattata per l'addestramento e l'educazione dei cani. Nel tempo, questa tecnica si è però evoluta ed è cambiata parecchio, diventando uno strumento sempre più diffuso grazie alla sua capacità di creare una comunicazione immediata, chiara ed efficace tra il cane e il suo umano di riferimento. Oggi il clicker training è largamente utilizzato non solo in ambito sportivo e performativo, ma anche nell'educazione di base e nell'addestramento di cani da assistenza, ma deve essere sfruttato nel modo giusto: come tutte le tecniche di addestramento, ha anche diversi rischi.

Cos'è e come funziona il clicker training?

Il clicker training si basa su un principio molto semplice: il suono del clicker – il clic – segnala al cane che ha eseguito un comportamento o un'azione desiderata e che riceverà così una ricompensa. Questo metodo utilizza infatti il cosiddetto rinforzo positivo, incentivando l'animale a ripetere quei gesti e quei comportamenti che portano a una gratificazione oppure a un premio. Un cane non sa inizialmente cosa fare o quali comportamenti intendiamo incoraggiare, ma sentendo il clic quando esegue o si si avvicina al gesto desiderato, impara ad associarlo al premio. In poco tempo, grazie alle ripetizioni, capisce presto che certe azioni portano a una ricompensa e tende così a ripeterle.

Per utilizzare correttamente il clicker training sono considerati fondamentali soprattutto tre elementi. Il tempismo: il clic deve avvenire esattamente nel momento in cui il cane esegue il comportamento desiderato. La precisione: il clic deve essere seguito da una ricompensa per rafforzare l'associazione comportamento-clic-premio quando l'azione desiderata è compiuta correttamente. Infine, la progressione graduale: procedere un passo alla volta aiuta il cane a capire anche comportamenti complessi e sequenziali. Questa tecnica può essere infatti utilizzata per insegnare gesti semplici, come dare la zampa o stare seduto, fino a comportamenti molto più strutturati, come quelli dei cani utilizzati nelle operazioni di polizia e salvataggio.

Pro e contro del clicker training

Come tutti gli strumenti, anche il clicker va usato con attenzione e in maneira equilibrata



Il clicker training è largamente utilizzato da molti anni e in tutto il mondo, perché presenta diversi e indubbi vantaggi. È un metodo chiaro, rapido e preciso che facilita enormemente l'apprendimento del cane, rafforzando allo stesso tempo il legame tra l'animale e il suo umano o conduttore. Il clicker "rinforza" il rinforzo positivo, che è poi alla base della maggior parte delle tecniche di educazione e addestramento animale. Inoltre, può essere utilizzato con qualsiasi individuo, a prescindere dall'età e dall'esperienza. Infine, essendo privo di coercizione, punizioni o forzature, riduce lo stress e l'ansia, rendendolo il cane più ricettivo e motivato.

Tuttavia, come qualsiasi tecnica, un uso improprio può portare a diversi svantaggi e conseguenze anche gravi. Un tempismo errato può, per esempio, rinforzare comportamenti indesiderati. Se inoltre non si introduce gradualmente una gesto o un segnale verbale, il cane potrebbe anche sviluppare una dipendenza dal clicker e non rispondere senza il suono del dispositivo. Ma soprattutto, se non viene gestito con attenzione e rispettando i tempi e i desideri del cane, può diventare una forzatura che può causare forte stress e ansia nell'animale. Il clicker non fa miracoli e non deve diventare un'ossessione: se non c'è già una relazione consapevole, sana ed equilibrata tra l'animale e il suo umano e non servirà a nulla.

In quali casi è opportuno adottare questo metodo?

Il clicker training può essere adattato e utilizzato in diverse situazioni. Nell'educazione di base, per esempio, aiuta il cane a capire segnali come "seduto", "a terra" e "vieni" in modo più chiaro e veloce. Tuttavia, è soprattutto nell'addestramento più avanzato, per esempio nelle discipline come agility, dog dance e ricerca olfattiva, che questo metodo viene maggiormente utilizzato, poiché facilita l'apprendimento di movimenti e sequenze precise, ma molto più complesse. Nella vita di tutti i giorni, può però diventare uno strumento utile nelle sessioni di gioco più strutturate, rafforzando così il legame di fiducia in maniera positiva e divertente.

Tuttavia, se il cane ha difficoltà a concentrarsi o si stressa facilmente quando viene utilizzato il clicker, potrebbe essere necessario un approccio più graduale, meno diretto e basato maggiormente sul contatto e sull'interazione. Ogni individuo, del resto, è unico e possiede una propria personalità e inclinazioni differenti, che vanno sempre rispettate. Il clicker training può essere quindi uno strumento molto utile per l'educazione e la relazione. Ma nonostante ciò, come ogni metodo, deve essere usato correttamente e senza forzature. Solo così può trasformarsi in un'attività divertente, positiva e gratificante in grado di rendere più stimolante e ludica l'educazione e la relazione con il miglior amico dell'uomo.