Sognare gatti e gattini piccoli: il significato e le possibili interpretazioni psicologiche

Cosa significa sognare un gatto? A tutti noi sarà capitato, almeno una volta nella vita, di digitare questa frase nella barra di ricerca di google. L’essere umano, infatti, ha da sempre nutrito un grande interesse verso l'esperienza onirica, grazie al fascino che i sogni inevitabilmente esercitano su ognuno di noi. Nel corso degli anni, in ambito psicologico e psicoanalitico, si è andata definendo sempre di più la convinzione che i sogni rappresentino una via privilegiata per accedere al nostro inconscio e che il loro significato sia di fondamentale importanza nella relazione terapeutica.

Cosa significa sognare gatti?

Cosa significa, quindi, sognare un gatto? Sul web possiamo trovare tantissime risposte a questa domanda: femminilità, sensualità, seduzione ma anche indipendenza o potere. Il gatto, infatti, è notoriamente considerato un animale indipendente e per questo motivo si è portati a credere che la sua presenza in un possa significare autonomia e distacco (in particolare se si sognano tanti gatti). Tale animale può anche simboleggiare creatività, mistero oppure i nostri sogni ci potrebbero star dicendo, attraverso l'immagine di un gatto, di lasciare esprimere la nostra parte istintiva.

Sognare un gatto che fa le fusa, o al contrario che graffia, morde o è aggressivo può essere considerato un indizio sul proprio rapporto con la femminilità: positivo o negativo. Ancora, alcune persone ritengono che il gatto possa anche rappresentare malizia e inganno e che quando si sogna tale animale è il nostro inconscio che ci sta mettendo in guardia da qualcuno o qualcosa.

Se nei sogni compare il proprio gatto, in questo caso l’animale può rappresentare sé stessi o una persona cara, come un figlio o un amico. Se una donna in gravidanza sogna gattini, probabilmente si tratta del bambino che sta per nascere.

Sognare un gatto malato o ferito, può indicare che si stia passando un momento di malessere interiore. Anche il colore del gatto potrebbe voler comunicare qualcosa: un gatto nero può essere interpretato come desiderio di indipendenza e ribellione; un gatto bianco rappresenta innocenza, purezza e tenerezza; un gatto grigio è simbolo di saggezza e tranquillità e, infine, rosso, potrebbe enfatizzare gli elementi sensuali del sogno.

Quali sono le diverse interpretazioni dei gatti nei sogni: tra simboli e psicoterapia

Effettivamente, è vero che esistono dei significati attribuiti al gatto culturalmente condivisi: considerato sacro dagli antichi egizi, perseguitato insieme alle streghe in epoca medievale, storicamente simbolo di fertilità, ma allo stesso tempo di inganno se contrapposto al cane, che invece rappresentava la fedeltà. Si tratta di un animale che nel corso del tempo è stato investito di molteplici significati fino a diventare un simbolo molto controverso e, in questa misura, il significato di un sogno in cui è presente un gatto potrebbe avere dei legami con la cultura popolare. Del resto, lo stesso Freud parlava di un legame tra sogni, simboli e folklore.

Tuttavia, nonostante si tratti di un fenomeno molto in voga (basti pensare a tutti i risultati che escono su google ogni volta che facciamo una ricerca al fine di comprendere il significato di un sogno) bisognerebbe andare piuttosto cauti con le interpretazioni.

Un sogno è un’esperienza estremamente personale e intima e, proprio per questo motivo, è difficile che una pagina web possa davvero fornire una giusta interpretazione. Mentre questi siti, infatti, offrono a disposizione dell’utente una serie di significati uguali per tutti, ognuno di noi è diverso, unico, e sarebbe più corretto interpretare il sogno di un individuo tenendo in considerazione la sua esperienza emotiva e i suoi vissuti.

Chi ha intrapreso un percorso di psicoterapia, inoltre, saprà sicuramente che nell’interpretazione dei sogni ci sono tantissimi fattori da tenere in considerazione. In maniera generale, possiamo affermare che il significato di un sogno raccontato in seduta dipende inevitabilmente dalle caratteristiche del paziente (come la sua storia personale), quelle relative allo psicoterapeuta (formazione, informazioni precedentemente acquisite, tecniche utilizzate) e dalla relazione che sussiste tra i due. Naturalmente, questo non significa che non siamo liberi di ricercare il significato dei nostri sogni sul web, ma, da un punto di vista prettamente psicologico, fare una cosa del genere potrebbe non avere tanto senso.

Provare ad interpretare la nostra esperienza onirica attraverso ricerche sul web potrebbe rivelarsi più un passatempo divertente che un modo per comprendere meglio noi stessi.