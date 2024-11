Cosa significa sognare un cane e perché succede

Il cane nei sogni simboleggia fedeltà, amicizia e protezione, ma anche aggressività, paura e rabbia, almeno stando a quello che possiamo leggere sul web. Ma siamo proprio sicuri che cercare su Internet il significato dei nostri sogni possa avere un senso da un punto di vista psicologico? Vediamo insieme cosa potrebbe significare sognare un cane per poi affrontare il rapporto tra simboli, sogni e psicoterapia.

Cosa significa sognare un cane?

Sarà capitato a tutti noi, almeno una volta nella vita, di googlare questa frase. Quando facciamo un sogno, spinti dalla curiosità di volerne conoscere il significato, potremmo essere invogliati a cercarlo su Internet, magari per cercare di capire qualcosa di più su noi stessi. Potremmo scoprire, quindi, che il cane nei sogni rappresenta fedeltà, amore, la personificazione di una figura cara, ma anche aggressività, paura, rabbia. Addirittura, il significato del sogno potrebbe cambiare in base alla razza, alle dimensioni e al colore del cane. Il cane bianco, ad esempio, simboleggia novità o protezione, mentre il cane nero la paura. Sognare un cane aggressivo, che abbaia, ringhia e morde potrebbe rappresentare un pericolo o una persona che conosciamo e che si comporta in maniera prepotente con noi, ma anche la nostra stessa aggressività repressa. Sognare un cane che ci insegue, invece, può significare che c’è qualcuno che ci tormenta e ci perseguita. Sognare un cucciolo di cane indica una mancanza di affetto, di amicizia e ricerca di attenzioni. Se il cucciolo fa le feste vuol dire invece che si ha bisogno di affetto, di amicizia e di ammirazione. Al contrario, sognare un cane zoppo può voler dire che c’è qualcuno che fa parte della nostra vita che ha bisogno di aiuto. Il cane, inoltre, è generalmente connesso alla parte istintiva di ognuno di noi.

Sognare un cane molto grande, poi, significa che la nostra parte impulsiva è dotata di grande forza. Un cane triste, malato, ferito probabilmente rappresenta la nostra parte vitale, che è stata repressa troppo a lungo. Un cane al guinzaglio o rinchiuso in gabbia, può essere un invito a liberare la nostra spontaneità. Ancora, un cane che muore può voler dire che questa parte istintiva sta morendo, forse perché è stata repressa troppo a lungo e bisogna recuperarla. Un cane che partorisce è un buon segno, perché indica che la parte creativa di noi sta dando vita a qualcosa di nuovo, producendo nuove idee. Un cane abbandonato e sporco rappresenta una persona emarginata socialmente e abbandonata dalla famiglia (potremmo essere noi stessi o altri).

Il proprio cane in sogno può rimandare ad una persona a cui si vuole molto bene, come un figlio o un partner. Se si è incinta, invece, il cucciolo di cane rappresenta il bambino in arrivo. Un cane che fa pipì o cacca è positivo perché è legato alla liberazione da sentimenti negativi ed emozioni turbolente. Se nel sogno il cane lotta con un altro cane o un altro animale, forse lo scontro rappresenta un litigio con una persona di cui si deve diffidare, oppure due aspetti della stessa persona in conflitto tra loro. Inoltre, in passato si pensava che sognare tale animale potesse avere una valenza sia positiva che negativa, e che questo dipendesse dal tipo di cane e dalle sue condizioni. Un cane da caccia, ad esempio, era visto come la premonizione di entrate di denaro, mentre un cane di razza poteva indicare che stavano per avvenire piacevoli sorprese. Un cane da guardia simboleggiava la fedeltà del proprio partner, un cane malato, invece, era presagio di una perdita (affettiva o monetaria). Un cane scodinzolante era connesso all’invidia, un cane tranquillo a buoni affari che stanno per concludersi, mentre un cane nervoso all’arrivo di grossi guai. Infine, il cane che parla in sogno andava ascoltato perché aiutava a risolvere i propri problemi e dava dei preziosi consigli.

Quali sono le possibili interpretazioni: simboli, sogni e psicoterapia

In realtà, dovremmo andare cauti con le interpretazioni dei sogni, non perché il loro contenuto non sia rilevante, anzi, ma perché è difficile dire a priori, senza conoscere l’individuo in questione, cosa potrebbe significare il suo sogno. Sicuramente i sogni risentono dei simboli, dei miti e delle leggende che, essendo radicati nella nostra cultura, inevitabilmente ci appartengono. Non dobbiamo neanche necessariamente essere al corrente della simbologia associata ad un cane, ad esempio, per esserne influenzati e sicuramente non dobbiamo per forza credere che tali spiegazioni siano vere: se è nella nostra cultura e nella nostra storia, potrebbe essere anche nel nostro inconscio. Alcune teorie psicologiche sono basate proprio su tale presupposto.

Tuttavia, certe “guide” su come interpretare i sogni potrebbero risultare eccessivamente semplicistiche, poiché non tengono conto di troppi fattori. Prima di tutto, il fatto che ogni individuo è unico e se due persone sognano entrambe un cane, non è assolutamente detto che il loro sogno abbia lo stesso significato. In secondo luogo, il sogno, durante una seduta di psicoterapia, è affidato anche alla sensibilità dello psicoterapeuta, di conseguenza l’interpretazione dipenderà dalla sua specifica formazione, da quello che già conosce del paziente, ma anche dalla relazione che sussiste tra i due, dall’atmosfera e dal clima che si viene a creare. Terzo, non tutto ha necessariamente un significato: il serpente, ad esempio, è un simbolo molto potente perché è associato, tra le altre cose, alla Bibbia e al Cattolicesimo, ma un altro animale potrebbe non avere un senso ugualmente definito.

Ancora, pur ammettendo che il cane, o qualunque altro animale, possa effettivamente simboleggiare qualcosa, non possiamo tralasciare tutti gli altri elementi del sogno. Sicuramente quello che sogniamo non è un cane su uno sfondo bianco, ma in un contesto, magari con altri animali, con delle persone, insomma con tutta una serie di altre caratteristiche che non possono essere ignorate. Ovviamente ciò non significa che per divertimento non possiamo cercare su internet e sbizzarrirci con tutte le spiegazioni dei sogni che desideriamo, ma da un punto di vista prettamente psicologico ha poco senso farlo. I sogni sono generalmente considerati la via regia per accedere al nostro inconscio, e questo è fuori di dubbio, ma, se interpretati in tale modo, potrebbero semplicemente essere immagini attraverso le quali liberiamo la nostra creatività.