Reattività scambiata per aggressività: i comportamenti dei cani poco capiti dalle persone. L’analisi negli Stati Uniti

Un'analisi di Bark Busters, network di dog trainer con base in Usa, rivela che molte persone confondono la reattività del cane con l'aggressività. Paura, ansia e frustrazione sono spesso scambiate per comportamenti aggressivi, mentre educazione precoce e routine aiutano a prevenire problemi comportamentali.

La maggioranza delle persone che vive con un cane negli Stati Uniti capisce poco del comportamento del proprio "compagno di vita" e uno degli errori più diffusi nell'interpretazione è scambiare la reattività per aggressività. E' quanto emerge da un report molto interessante creato da Burk Buster, un network di dog trainer americani che si occupa di affrontare problemi comportamentali del cane di entità da moderata a grave.

Il team ha condotto un'analisi nazionale sul comportamento canino relativo all'anno in corso, intitolata "Analisi Nazionale del Comportamento Canino negli Stati Uniti per il 2026". I risultati si basano su una revisione di quasi 50 mila richieste di consulenza a domicilio per l'educazione dei cani, inviate a livello nazionale nel corso dell'ultimo anno, consentendo di ottenere una visione d'insieme relativamente ai problemi comportamentali dei cani lamentati direttamente dalle persone di riferimento.

Dall'analisi emerge che l'aggressività e la reattività rappresentano, nel loro insieme, la categoria più ampia di richieste di formazione ma gli esperti segnalano che vi è una grande confusione da parte delle persone nel riconoscere la differenza tra le due espressioni del comportamento. Quando si parla di reattività, infatti, non significa che esiti necessariamente in aggressività e che sia lo stato psichico ed emotivo dell'animale che non viene compreso pienamente. I comportamenti che vengono confusi, infatti, includono ad esempio l'attitudine del cane a saltare al guinzaglio, l'abbaio intenso verso altri cani o persone sconosciute, il ringhiare quando si è in realtà spaventati e tutto ciò non rappresenta necessariamente la manifestazione di uno stato di rabbia ma una reazione a disagi ambientali e a contesti in cui il cane non è emotivamente sereno.

Questi atteggiamenti, però, vengono appunto scambiati per manifestazioni aggressive quando il cane in realtà sta dicendo ben altro. Si tratta infatti di manifestazioni che descrivono uno stato di paura, ansia o frustrazione e in cui non vi è l'intento di nuocere: la vera aggressività rappresenta infatti una percentuale decisamente minore dei casi rappresentati nel sondaggio.

"Molti cani etichettati come aggressivi sono in realtà reattivi e hanno difficoltà a regolare le proprie emozioni – spiega Carl Peterson, CEO di Bark Busters USA – Quando le famiglie comprendono questa distinzione e imparano a comunicare in modo chiaro e coerente con i loro cani, la stragrande maggioranza di queste situazioni migliora significativamente".

Oltre alla reattività e all'aggressività, le problematiche più frequentemente segnalate dalle persone che vivono con cani negli Stati Uniti variano di intensità, ovvero includono atteggiamenti che possono toccare la sfera del comportamento in modo più approfondito come l'abbaiare eccessivo e l'ansia da separazione e aspetti che riguardano la vita quotidiana come la difficoltà della gestione al guinzaglio e quelle che vengono definite le "buone maniere" che l'animale dovrebbe avere in casa.

L'analisi è andata in profondità anche rispetto ad altre variabili che incidono sulla relazione, come la provenienza dei cani e l'età. Gli animali recuperati dai rifugi, ad esempio, necessitano di tempo per adattarsi alla nuova vita e il passaggio a un nuovo ambiente domestico spesso fa emergere ansia, reazioni basate sulla paura e confusione riguardo alle aspettative. "I cani migliorano grazie alla routine, alla prevedibilità e alla coerenza – sottolinea Michelle Willey, direttrice nazionale della formazione per Bark Busters USA – Quando le routine cambiano drasticamente, ne conseguono cambiamenti comportamentali. Notiamo che sempre più cani hanno difficoltà quando vengono lasciati soli dopo lunghi periodi di costante compagnia. Con regole chiare e una guida calma, la maggior parte di questi casi migliora significativamente".

Un capitolo a parte è quello dedicato ai cuccioli che rappresentano una quota considerevole delle richieste verso gli educatori a livello nazionale, sottolineando un aspetto molto positivo da parte delle persone: la crescente consapevolezza che un percorso educativo fatto sin dai primi passi della convivenza è fondamentale per prevenire problemi comportamentali a lungo termine.