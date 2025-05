Rara foca monaca avvistata a Capri: “Torna dopo quasi 100 anni di assenza”

La foca monaca avvistata a Capri



Il primo maggio è stata avvistata una rarissima foca monaca nelle acque di Capri. Lo straordinario incontro avvenuto nel giorno della Festa dei Lavoratori conferma quello del 25 aprile avvenuto nell'Area Marina Protetta di Punta Campanella.

Quest'ultimo video riprende chiaramente una foca e toglie ogni dubbio sulla presenza di questa specie nei nostri mari.

Il video della foca monaca a Capri

Questa volta non c'è dubbio: la foca monaca ripresa in un video nelle acque di Capri è ben visibile, anche se per pochi secondi, mentre è a pochi metri dalla costa. Il video è stato diffuso dall'Area Marina Protetta di Punta Campanella, l'ente che monitora la biodiversità del tratto di mare tra i Golfi di Napoli e Salerno.

"L'avvistamento, il secondo in pochi giorni, il terzo se si considera anche quello di 2 anni fa al largo di Capri, è un ulteriore fortissimo segnale del ritorno e della presenza della foca monaca nelle nostre zone, dopo quasi 100 anni di assenza", fanno sapere dall'Amp.

A fare materialmente l'avvistamento è stato un gruppo di persone in kayak che, come si evince dall'audio del video, prova un'emozione grandissima alla vista della foca. La gioia nell'avvistare un animale tanto affascinante e raro però non può fare dimenticare che si tratta di una specie selvatica a rischio, e per tanto è bene non avvicinarla mai, come ricordano dall'Area Marina Protetta: "Ribadiamo ancora una volta, l'assoluta necessità di non disturbare in alcun modo l'animale, di non avvicinarsi, di restare a debita distanza e di segnalare l'avvistamento alle autorità competenti".

Quanto è rara la foca monaca del Mediterraneo

La Foca monaca del Mediterraneo è tra i mammiferi a maggior rischio di estinzione al mondo, si stima una popolazione di circa mille esemplari. L'Amp Punta Campanella oggi avrà un incontro con i ricercatori di Ispra e sta procedendo al prelievo di campioni nella zona dell'avvistamento di Punta Campanella per analisi in grado di monitorare la presenza di eventuale Dna della Foca monaca.

La pesca eccessiva e l'antropizzazione, avevano infatti allontanato una specie che è estremamente diffidente. Si tratta di uno dei mammiferi a maggiore rischio di estinzione. Negli ultimi 20 anni però la foca monaca si è gradualmente riaffacciata in Italia con alcuni rarissimi e sporadici avvistamenti in Puglia, Sardegna, Sicilia e altre località. Due anni fa fu vista al largo di Capri.