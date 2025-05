Questo strano uccello rettile usa la puzza per non farsi mangiare dai predatori

L’hoatzin è uno strano uccello sudamericano che si difende grazie a un fortissimo odore di sterco causato dalla fermentazione delle foglie che mangia. Non è un campione del volo e i suoi piccoli hanno artigli sulle ali per arrampicarsi sugli alberi, per questo è chiamato anche uccello rettile.

L'hoatzin (Opisthocomus hoazin), noto anche come uccello rettile o uccello puzzolente, ha un'arma segreta per sfuggire ai predatori: la puzza di sterco. Grazie al suo odore sgradevole riesce a scoraggiare gli altri animali dal mangiarlo.

Nel corso della sua lunga e strana evoluzione ha preferito puntare tutto sulla puzza, anche a discapito della sua capacità di volare.

Come fa l'hoatzin a usare la puzza per sfuggire ai predatori

L'hoatzin vive nelle paludi e nelle foreste pluviali, e il suo soprannome deriva dal fatto che emana un forte odore di sterco. Questo sgradevole aroma è dovuto alla fermentazione della vegetazione che l'hoatzin digerisce nel suo stomaco. Si tratta di uno dei pochissimi uccelli a essere quasi completamente erbivoro. La dieta vegetariana e le foglie che fermentano all'interno del suo stomaco gli conferiscono un odore nauseabondo facilmente percepibile anche a molti metri di distanza.

Questo sistema di digestione ha poco a che fare con quello degli altri uccelli conosciuti, ed è più simile a quello degli erbivori. I ruminanti, però, hanno il rumine, cioè uno stomaco specializzato per la fermentazione batterica che li aiuta in questo processo, l'hoatzin invece possiede un gozzo tanto grande da interferire con i muscoli del volo pregiudicando la sua capacità di librarsi in aria.

L’hoatzin possiede un gozzo insolitamente grande per digerire la vegetazione



Questo strano adattamento evolutivo indica che l'hoatzin ha preferito puntare sulla puzza piuttosto che sul volo per sopravvivere nelle foreste pluviali del Sudamerica. Una scelta vincente che lo rende uno degli animali più strani del mondo, anche se non è l'unica.

Perché l'hoatzin è chiamato uccello rettile

Tra le altre stranezze, ci sono due artigli primitivi presenti sulle ali dei pulli. Gli permettono permettono ai piccoli di arrampicarsi agevolmente sui rami della foresta e nessun altro uccello al mondo possiede questa caratteristica, fatta eccezione per alcune specie ormai estinte come Archaeopteryx, vissuto nel Giurassico superiore. Anche se crescendo perde questi artigli, l'hoatzin conserva il soprannome di uccello rettile.

Tradizionalmente la presenza degli artigli sulle ali dei pulli è considerata un'eredità ancestrale, tuttavia uno studio del 2024 ha suggerito che gli hoazin non siano così antichi come si è sempre pensato. Gli artigli potrebbero essersi evoluti recentemente allo scopo di aiutare i piccoli a sopravvivere nella giungla: dato che non possono volare se non avessero il modo per arrampicarsi sugli alberi sarebbero alla mercé dei predatori.