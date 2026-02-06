Il corvo è davvero l’animale “più curioso” del mondo? Perché ha questa fama

Il corvo imperiale (Corvus corax) è tra gli uccelli più intelligenti e “curiosi”: usa strumenti, gioca, imita suoni e interagisce con altre specie, incarnando tutte le straordinarie capacità dei corvidi.

Un corvo imperiale (Corvus corax)



Tra gli animali più "intelligenti", oltre a delfini, scimmie, elefanti e altri mammiferi, c'è un gruppo molto particolare di uccelli che viene sempre citato: i corvidi. Tra questi, il corvo imperiale (Corvus corax) – il corvide più grande al mondo insieme al corvo imperiale beccogrosso – è spesso etichettato come uno dei più "brillanti" e, soprattutto, più "curiosi". In realtà, questa fama non riguarda solo lui, ma accomuna molte specie della sua famiglia: cornacchie, ghiandaie, taccole e gazze.

I corvidi sono infatti considerati tra gli uccelli più "intelligenti" in assoluto per le loro capacità cognitive, cioè l'insieme di abilità legate all'apprendimento, alla memoria, alla risoluzione dei problemi e alla flessibilità comportamentale. Il corvo imperiale, in particolare, è diventato quindi una sorta di simbolo di queste qualità perché riesce a combinarle con comportamenti molto evidenti e parecchio studiati: esplora, osserva, manipola oggetti, interagisce con altri animali e, in alcuni casi, anche con gli esseri umani.

Non sarà probabilmente "l’animale più curioso" del mondo in senso assoluto, ma di certo incarna e rappresenta meglio di molti altri tutte le straordinarie capacità dei corvidi.

Le abilità del corvo imperiale

I corvi sono considerati tra gli animali più intelligenti di tutti



Per capire perché il corvo imperiale è considerato così intelligente, bisogna guardare alla sua etologia. In natura, questi uccelli vivono in ambienti molto diversi tra loro come montagne, foreste, coste, deserti e persino aree urbane. Per poter sopravvivere in contesti tanto diversi e variabili servono quindi grande adattabilità e capacità di problem solving, ovvero saper risolvere problemi, imprevisti e situazioni sempre nuove.

Numerosi studi hanno mostrato che i corvi imperiali sanno usare strumenti, una capacità rara nel mondo animale e ancora più insolita negli uccelli. Alcuni sono stati osservati piegare fili metallici per creare ganci su cui immagazzinare il cibo, oppure usare bastoncini per raggiungere larve e insetti nascosti. Questi comportamenti non sono affatto scontati, ma richiedono pianificazione, abilità cognitive complesse e comprensione della relazione causa-effetto.

I corvi osservano, esplorano, interagiscono con gli oggetti e sanno anche utilizzare strumenti



Un'altra abilità chiave è la memoria. I corvi ricordano per anni i luoghi dove hanno nascosto il cibo e riescono anche a tenere conto di chi li osserva mentre lo fanno. Se sospettano di essere stati "spiati", tornano più tardi a spostare le scorte, dimostrando una sorprendente capacità di valutare le intenzioni e il comportamento altrui. Ma soprattutto cattività che queste doti emergono ancora più chiaramente.

I corvi imparano rapidamente regole, sequenze di azioni e persino semplici simboli. Alcuni individui riescono ad associare suoni o parole a oggetti specifici, mostrando una forma di apprendimento avanzato che li rende molto simili, per certi aspetti, ai pappagalli. Sanno risolvere puzzle, aprire porticine e barattoli e capiscono persino quando viene loro offerto uno scambio ingiusto durante un esperimento. Per certi versi, le loro abilità sono del tutto paragonabili a quelle die grandi primati, inclusi i bambini umani.

Da dove deriva la "curiosità" del corvo

Una coppia di corvi imperiali



La fama di animale "curioso" deriva proprio dalla combinazione di intelligenza, gioco ed esplorazione. Il corvo imperiale non si limita infatti a reagire agli stimoli necessari per sopravvivere, ma sembra spesso cercare attivamente nuove esperienze. Come altri corvidi, è in grado per esempio di imitare suoni e, in alcuni casi, di ripetere parole umane. Non lo fa per comunicare nel nostro linguaggio, ma perché è molto attento ai suoni e ama sperimentare con ciò che lo circonda.

Interagisce spesso con oggetti, li sposta, li nasconde o li usa in modi apparentemente "inutili", ma fondamentali per imparare e sviluppare una certa "curiosità". In questo senso, il gioco è un elemento centrale nelle abilità di questa specie. I corvi sono infatti tra le specie di uccelli che giocano di più. In natura sono stati visti scivolare o rotolare lungo i pendii innevati e sui tetti ghiacciati, apparentemente solo per divertimento, risalendo poi per ripetere l'esperienza, oppure "appendersi" a testa in giù da un ramo senza un evidente motivo.

Il gioco, dal punto di vista scientifico, è infatti un comportamento estremamente importante perché aiuta a sviluppare abilità cognitive e motorie e non è così comune fuori dai mammiferi. Ancora più sorprendenti, poi, sono i modi attraverso cui interagisce con gli altri animali. Corvi imperiali sono stati osservati mentre "giocavano" al "prova a prendermi se ci riesci" con lupi, orsi, cani e lontre, avvicinandosi e allontanandosi rapidamente per "stimolare" un inseguimento.

In altri casi, infine, infastidiscono aquile e altri grandi predatori per distrarli e rubare loro il cibo. Questi comportamenti richiedono tanto coraggio, ma soprattutto una buona capacità di saper valutare il rischio.

I corvi imperiali sono aggressivi?

I corvi imperiali non sono generalmente aggressivi e come molti altri animali intelligenti tendono piuttosto a evitare i conflitti inutili e a usare strategie alternative, come l'inganno o la cooperazione. Detto questo, sono anche uccelli molto grandi e robusti (un corpo imperiale ha un'apertura alare anche di oltre un metro e mezzo), con un becco grosso e potente, e non si tirano di certo indietro se si sentono minacciati.

Gli attacchi agli esseri umani sono molto rari e avvengono quasi esclusivamente durante il periodo riproduttivo, quando qualcuno si avvicina troppo a un nido. In questi casi, i corvi possono lanciarsi in picchiate intimidatorie, ma è improbabile che causino ferite gravi. Un esempio evidente di questo comportamento possiamo vederlo in un video diventato poi uno dei meme più popolari di sempre: un corvo imperiale che "attacca" un passate su un ponte a Bitritto, nel Barese. Quel corvo e quel ponte sono addirittura presenti su Google Maps.

Insomma, il corvo imperiale non è necessariamente l'animale più curioso del mondo, ma rappresenta meglio di molti altri cosa significa essere intelligenti, adattabili e desiderosi di esplorare il mondo con attenzione, interesse e soprattutto tanta creatività. Ed è per questo che questo uccello – insieme a tanti altri suoi simili – continua ancora ad affascinare ricercatori, appassionati e culture umane ormai da migliaia di anni.