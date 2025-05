Perché non dovresti dare al gatto il cibo dalla tavola: cosa rischia mangiando gli alimenti degli umani

Dare cibo umano ai gatti è un errore comune che può danneggiare la loro salute anche gravemente. I gatti possono essere attratti da sapori e odori dei nostri pasti, ma molti di questi sono pericolosi per loro. È importante evitare di cedere e offrire alternative sicure pensate per questi piccoli carnivori.

Dare da mangiare al gatto il nostro cibo potrebbe sembrare un gesto innocuo, in realtà si tratta di un errore che può influire molto negativamente sulla sua salute. I gatti, a differenza nostra, sono carnivori stretti, hanno quindi bisogno di grassi e proteine di origine animale per vivere be e e in salute.

Alcuni dei cibi più comuni sulle nostre tavole sono a base di cereali e altri alimenti dannosi per questi piccoli carnivori. Allungare regolarmente un pezzo di pane al micio può provocargli gravi disturbi digestivi, squilibri nutrizionali o malattie croniche come diabete e obesità.

Per quale motivo il gatto è attratto dal nostro cibo?

È un'esperienza che chiunque abbia un gatto conosce: ti siedi a tavola, il gatto si avvicina e inizia a guardare tutto ciò che mangi. Ci sono diversi motivi alla base di questo comportamento. Innanzitutto, il cibo umano è solitamente condito e l'odore del grasso che si scioglie in padella o delle spezie può essere molto attraente per loro.

Inoltre, se il gatto in passato ha ricevuto qualcosa dal tavolo, assocerà l'ora del pasto all'occasione di avere una ricompensa. C'è anche un componente sociale: i gatti sono animali abitudinarie e sono perfettamente in grado di riconoscere la routine del loro umano in casa. Il pasto quindi può rappresentare per loro l'opportunità per interagire con gli umani attraverso sguardi e miagolii.

Quali sono i rischi per il gatto se mangia il cibo dalla tavola?

Il nostro cibo non è adatto al tuo gatto. Molte delle cose che mangiamo frequentemente non possono essere digeriti dal gatto né possono fornirgli i nutrimenti di cui ha bisogno per vivere in salute. Ad esempio, anche piccole quantità di aglio e cipolla possono provocargli una grave anemia.

Anche cioccolato, alcool, caffeina e alcuni dolcificanti, come lo xilitolo, sono velenosi. Il latte causa una grave diarrea perché molti gatti adulti possono essere intolleranti al lattosio. E cibi grassi o speziati, se consumati troppo spesso, possono provocare pancreatite o contribuire all'obesità. I rischi a lungo termine includono una dieta sbilanciata che non contiene taurina, vitamine e aminoacidi fondamentali per garantirgli una vita sana e in salute.

Cosa fare quando il gatto "chiede" il nostro cibo mentre stiamo mangiando

Ti siedi per un pasto e, puntuale, il gatto inizia a miagolare, saltare su una sedia o magari sul tavolo. La cosa migliore da fare è non cedere. È più utile prevedere quando sarà il nostro pasto e offrire al gatto un pasto suo, in un'altra parte della casa. Oppure puoi suggerire un gioco o una distrazione, prima di sederti a tavola, per spostare la sua attenzione su qualcos'altro. Essendo coerenti e non cedendo insegnerai al gatto che non verrà nutrito quando gli umani stanno mangiando e alla fine smetterà.