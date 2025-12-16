Perché l’Olanda ha vietato i gatti di razza Scottish Fold e Sphynx. I veterinari: “Succederà anche in Italia”

Secondo l’Anmvi, la maggiore associazione di veterinari in Italia, anche qui alcune razze di gatto come lo Scottish Fold potrebbero diventare illegali



L'Olanda ha vietato la vendita e la detenzione delle razze di gatto Scottish Fold e Sphynx a partire dal gennaio 2026. Si tratta di razze molto popolari e altrettanto controverse dato che la loro estetica così particolare è direttamente legata a problemi di salute che ne compromettono la qualità della vita. Il ministro Jean Rummenie ha spiegato infatti che il provvedimento è stato pensato proprio allo scopo di "evitare inutili sofferenze agli animali".

La sensibilità del governo olandese è la diretta conseguenza della crescente attenzione al benessere animale, e secondo Marco Melosi, il presidente dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI), proprio per questo anche il nostro paese potrebbe intraprendere una strada analoga: "La nostra società sta già cercando di evitare situazioni in cui gli animali provano dolore. In Italia, ma anche in altre nazioni, si arriverà a vietare razze che sono più propense ad avere una bassa qualità della vita o un rischio di mortalità elevato", spiega a Fanpage.it.

Qual è il problema dell'allevamento di Scottish Fold

Gli Scottish Fold sono amatissimi per la loro caratteristica distintiva: le orecchie abbassate. Questo tratto è il risultato di una mutazione genetica notata per caso nel 1962 da due allevatori inglesi che hanno poi deciso di selezionarla facendo riprodurre esemplari simili.

I due allevatori, i coniugi McRae, però non sapevano ancora che la mutazione genetica responsabile delle orecchie piegate è collegata anche ad altro. "Questa mutazione genetica comporta altre alterazioni come l'osteocondrodisplasia, ed è connessa a una serie di problemi articolari, artriti, oltre a patologie cardiache. In percentuale altissima, i gatti con le orecchie basse sviluppano anche tutti queste patologie", sottolinea Melosi.

Da qui la necessità di limitarne la riproduzione e lo sfruttamento: "Far riprodurre un animale che sappiamo che con una percentuale altissima avrà una vita caratterizzata da patologie è problematico da un punto di vista etico".

Anche gli Sphynx hanno problemi di salute

I gatti Sphynx non sono meno problematici, proprio a causa dell'assenza di pelo: "Hanno bisogno di una cura estrema della cute per evitare che il sebo si accumuli – fa presente Melosi – Anche loro hanno problemi cardiaci, e se esposti al sole rischiano delle scottature, anche in inverno hanno bisogno di protezione perché soffrano il freddo. Quindi, queste mutazioni comportano una vita estremamente dolorosa".