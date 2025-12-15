L’Olanda vieta i gatti di razza Sphynx e Scottish Fold: “Evitiamo inutili sofferenze”

Dal 2026 in Olanda sarà vietata la detenzione di gatti di razza Scottish Fold e Sphynx. Le multe per i trasgressori arrivano fino a 1.500 euro.

Lo Scottish Fold, insieme allo Sphynx, è una razza vietata in Olanda



A partire dal gennaio 2026 le razze di gatto Scottish Fold e Sphynx non potranno più tenuti come animali domestici in Olanda. Il divieto riguarda vendita, commercio e anche la semplice detenzione di individui appartenenti a queste razze popolari e controverse.

Il provvedimento è stato pensato allo scopo di "evitare inutili sofferenze agli animali", come ha affermato il ministro olandese per la natura Jean Rummenie.

Cosa prevede il divieto

Il divieto imposto dal governo olandese riguarda i gatti di razza Scottish Fold e Sphynx nati dopo il primo gennaio e sprovvisti di microchip. Le persone che acquisteranno questi mici saranno multati di 1.500 euro. Per scoraggiare la fascinazione esercitata da queste razze molto particolari, il provvedimento voluto dal ministro Rummenie ne vieta anche l'iscrizione alle competizioni e agli spettacoli. Il divieto di detenzione, come si legge nel provvedimento del governo olandese, non riguarda i mici provenienti da rifugi e gattili, che invece potranno continuare a essere adottati.

Da tempo si riflette sul benessere di questi animali e per questo Scottish Fold e Sphynx già dal 2014 non potevano essere allevati. Ora però il governo ha deciso di fare un passo ulteriore, e i motivi sono analoghi a quelli che nel 2023 portarono alla stretta sui cani brachicefali.

Sia gli Scottish Fold che gli Sphynx sono gatti destinati a soffrire a causa delle numerose tare genetiche. Gli stessi tratti genetici che rendono il loro aspetto così particolare contribuiscono a limitarne il benessere e a ridurne la qualità della vita.

Perché sono vietati i gatti di razza Scottish Fold

Gli Scottish Fold sono da sempre tra le razze di gatto più controverse. Si riconoscono per la faccia tonda e larga, gli occhi grandi e rotondi, e soprattutto per le piccole orecchie dolcemente piegate in avanti. Oltre ad avere tratti che riprendono il baby schema, e stimolare così in maniera inconscia l'accudimento nella nostra specie, questi gatti sono amati proprio per le orecchie, che rappresentano il loro tratto distintivo.

La razza Scottish Fold nasce per mano dei coniugi McRae, già allevatori di British Shorthair. Nel 1961 la coppia notò che a causa di una mutazione casuale alcuni mici erano nati con le orecchie piegate, e a partire da quella cucciolata iniziarono la selezione artificiale per fissare questo carattere.

Quello che non sapevano, almeno all'inizio, era che la stessa mutazione genetica che permette alle orecchie di crescere in questo modo porta il micio a sviluppare l'osteocondrodisplasia, una grave malattia che compromette lo sviluppo delle cartilagini e causa al gatto notevoli sofferenze, finendo per comprometterne la mobilità.

Perché sono vietati i gatti di razza Sphynx

Anche gli Sphynx saranno a breve vietati in Olanda, e la causa sta anche in questo caso nella loro caratteristica principale: l'assenza di pelo. Come tutti i gatti nudi, anche questi individui non hanno protezione dagli agenti esterni, andando spesso incontro a problemi di salute.

Innanzitutto non riescono a regolare in maniera efficace la temperatura corporea, dato che gli manca lo strato protettivo. Sono inclini a problemi cutanei, infezioni e stress a causa dell'assenza di baffi e peli tattili. Anche le loro orecchie sono più vulnerabili, aumentando il rischio di infezioni. Inoltre, la loro pelle è sensibile alla luce solare, aumentando il rischio di cancro alla pelle.