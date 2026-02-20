Perché l’avocado è estremamente tossico per i cani e cosa succede se lo ingerisce

Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

L’avocado è pericoloso per i cani a causa della persina e dell'elevata quantità di grassi. L’ingestione può causare disturbi gastrointestinali fino all'intossicazione.

Alcuni frutti comuni, come mela o banana, sono sicuri e possono essere concessi in piccole quantità, mentre altri rappresentano un rischio reale per la salute. In questo gruppo rientra l’avocado, spesso considerato salutare per l’uomo ma inadatto all’alimentazione canina a causa della presenza di una sostanza chiamata persina.

Cos'è la persina e perché è pericolosa per i cani

La persina è una tossina naturale presente in diverse parti dell’avocado: nella polpa, nella buccia, nel nocciolo e persino nelle foglie della pianta. Questa sostanza serve alla pianta come difesa naturale, ma negli animali può interferire con il normale funzionamento dell’organismo. La persina per i cani non è sempre letale, ma può risultare dannosa se ingerita in quantità elevate o in soggetti particolarmente fragili.

Il rischio aumenta se si considera che l’avocado è anche molto ricco di grassi, un elemento che può aggravare ulteriormente il quadro clinico.

Cosa succede se il cane mangia l'avocado

Se un cane ingerisce avocado, le conseguenze possono variare in base alla quantità consumata e alla parte del frutto ingerita. La polpa può provocare disturbi gastrointestinali legati sia alla persina sia all’elevato contenuto lipidico, con possibili infiammazioni del pancreas.

Il nocciolo rappresenta un ulteriore pericolo: può provocare soffocamento o ostruzioni intestinali. Anche la buccia è difficile da digerire e può irritare lo stomaco. In generale, l’ingestione non va mai sottovalutata e richiede attenzione immediata da parte dell’umano di riferimento.

Quali sono i sintomi dell'intossicazione da avocado nei cani

I segnali di un’intossicazione da avocado possono comparire nelle ore successive all’ingestione. I sintomi includono vomito, diarrea, perdita di appetito e dolore addominale, spesso accompagnati da letargia.

In alcuni casi si osservano difficoltà respiratorie o accumulo di liquidi. Un cane che manifesta questi disturbi dopo aver ingerito avocado deve essere portato subito da un veterinario.