Cosa succede al cane se lecca l’antigelo. La veterinaria: “Danni irreversibili”

Se il cane lecca l'antigelo, il liquido contenuto all'interno dei radiatori delle auto, può andare incontro a morte quasi certa. Si tratta di una sostanza pericolosa perché l'intossicazione si manifesta spesso quando ormai ogni intervento è tardivo. Lo spiega a Fanpage.it la veterinaria Eva Fonti: "I sintomi inizialmente sono blandi e a-specifici, per questo non ci si rende conto in tempo del danno ai reni".

Cosa rende l'antigelo tossico per i cani?

A rendere tossico il liquido antigelo è una molecola in particolare: il glicole. È più comune di quanto si creda perché si trova anche nei radiatori delle auto. Spesso fuoriesce in maniera accidentale e così il cane finisce per leccarlo.

Come facciamo a capire se lo ha leccato?

Non si può capire subito perché il danno con l'ingestione dell'antigelo si ha a livello renale, dove crea delle pericolose calcificazioni. Almeno nella fase iniziale dell'intossicazione si hanno sintomi a-specifici, e non si riscontrano né vomito, né diarrea, e sopraggiungono quando il problema renale è già molto grave.

Al massimo, subito dopo l'ingestione il cane può manifestare lievi sintomi simili di spossatezza, ma di solito ci si rivolge al veterinario quando il problema renale è già molto avanzato.

Come mai il cane finisce per leccare l'antigelo?

L'antigelo è dolce, quindi può essere usato all'interno delle esche avvelenate, oppure può succedere in maniera accidentale quando si rompe il radiatore di una macchina parcheggiata o in autofficina. In questi casi il liquido si riversa a terra alla portata di cani e gatti.

L'intossicazione vera e propria come si manifesta?

L'intossicazione conclamata si manifesta con sintomi simili a quelli dell'ebrezza. Inoltre il cane potrebbe bere più del solito. Nei casi più gravi poi può sopraggiungere anche il vomito. Tutti questi sintomi sono correlati all'insufficienza renale ed epatica.

Quali possono essere le conseguenze dell'intossicazione da antigelo?

Le conseguenze sono quasi sempre mortali. Il cane può sopravvivere se ne ingerisce poco o se l'umano agisce tempestivamente. Il problema è che spesso i sintomi sono blandi e non ci si rende conto del danno agli organi interni fino a quando non diventa irreversibile.

Come comportarsi in queste situazioni

Quando temiamo che il cane abbia ingerito antigelo dobbiamo comportarci come quando pensiamo sia stato avvelenato, quindi è fondamentale portarlo subito dal veterinario. Solitamente il professionista cerca di bloccare l'azione del glicole con un antidoto. Successivamente il cane viene messo sotto fluidi e tenuto in stretta sorveglianza.