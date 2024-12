Perché il gatto “spruzza” in casa: cosa significa e come evitarlo

I gatti spruzzano in casa per marcare il territorio e per manifestare una condizione di stress, noia o ansia. Si tratta di un comportamento naturale, anche se spesso siamo portati a pensare che si tratti di un "dispetto". Vediamo nel dettaglio le motivazioni e quali accorgimenti adottare per evitare che accada.

Chi convive con un gatto maschio non castrato può ritrovarsi a gestire un comportamento noto come “marcatura”, ovvero la tendenza a spruzzare urina su superfici o oggetti (e non, dunque, nella lettiera), inevitabilmente rovinando o sporcando le superfici e impregnandole con un odore sgradevole.

Spruzzare in casa non è un comportamento che il gatto mette in atto come dispetto o per protesta verso qualcosa, ma deriva da specifiche esigenze, principalmente per comunicare qualcosa. I gatti sono infatti animali territoriali, e spruzzando stanno segnando il loro territorio, lo stanno circoscrivendo e stanno comunicando la loro presenza. A questa motivazione principale se ne aggiungono poi altre legate principalmente a stati d’animo come la noia, l’ansia e lo stress.

Cosa "spruzza" il gatto?

Quando il gatto “spruzza” sulle superfici emette un getto di urina, solitamente su un supporto verticale. Si tratta di urina che ha un odore più penetrante e sgradevole rispetto a quella emessa come deiezione, principalmente perché contiene alti livelli di urea, ammoniaca e altre sostanze chimiche che rendono l'odore più pungente e persistente.

I gatti spruzzano inoltre anche una piccola quantità di secrezioni dalle ghiandole perineali insieme all'urina, secrezioni che contengono feromoni, segnali chimici specifici utilizzati per la comunicazione tra gatti. L'odore intenso è funzionale al comportamento di marcatura, perché deve essere abbastanza forte e duraturo da essere rilevato da altri gatti a distanza.

Perché lo fa?

I gatti spruzzano in casa, dunque, principalmente per marcare il territorio. Si tratta di un comportamento naturale con cui comunicano che è già occupato e stabiliscono confini territoriali, trasmettendo informazioni su di loro e anche sul loro stato riproduttivo.

Ci sono però altri motivi per cui i gatti spruzzano in casa. Può succedere quando sono stressati o quando si verificano cambiamenti significativi nell'ambiente domestico, come l'introduzione di nuovi animali o persone, o il trasloco in una nuova casa. In ambienti con più gatti, inoltre, spruzzare può essere un modo per stabilire una gerarchia sociale o per competere per le risorse.

Questo comportamento è più comune negli gatti non sterilizzati, specialmente nei maschi adulti, ma può verificarsi anche in gatti sterilizzati di entrambi i sessi. Davanti a qualche fenomeno scatenante potrebbero quindi tornare a metterlo in pratica. Solitamente accade quando il gatto è stressato o entra in competizione con altri gatti.

Come puoi evitare che succeda?

La marcatura è un comportamento del tutto naturale e non bisogna rimproverare il gatto per evitare che succeda. Il modo più efficace per metterle un freno è ovviamente la sterilizzazione, a questo si possono aggiungere accorgimenti per far sentire il gatto al sicuro e rilassato nel suo territorio, evitando di introdurre elementi che possano generare stress. Va comunque ricordato che trattandosi di un comportamento del tutto naturale e che appartiene a questi animali, è bene interrogarsi su quanto sia opportuno adottare “strategie” che lo limitino soltanto perché si tratta di qualcosa che infastidisce gli esseri umani, decisi a costringere il gatto ad adattarsi alla cattività piuttosto che comprendere le sue esigenze.