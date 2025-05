Perché i gatti rossi sono quasi sempre maschi? Il mistero svelato in uno studio sui geni

I gatti rossi sono tra i più amati di sempre, e tra i più rappresentati nel cinema e nella letteratura. Grazie al loro particolare mantello sono il soggetto perfetto per storie e leggende che, in qualche caso hanno un fondo di verità.

Secondo le credenze popolari i gatti dal pelo rosso o "ginger" sono più esuberanti degli altri e un po' folli, inoltre molti notano che sono quasi sempre di sesso maschile. Oggi i ricercatori sono arrivati a capo dei tanti misteri che circondano i gatti rossi grazie alla scienza. Due team di scienziati dell'Università di Kyushu, in Giappone, e dell'Università di Stanford, negli Stati Uniti, hanno infatti svelato il mistero in due articoli pubblicati contemporaneamente giovedì 15 maggio.

Svelato il mistero del manto rosso dei gatti

Secondo l'articolo pubblicato sulla rivista Current Biology, la soluzione è nel Dna, e adesso sappiamo anche in quale punto preciso. Dobbiamo immaginarci il Dna come un lunghissimo libretto delle istruzioni che se srotolato può superare i due metri. Qui, per chi sa leggere, è riportata la ricetta che rende l'individuo ciò che è, e questo vale sia per i gatti che per la nostra specie.

Qualche decennio fa gli scienziati avevano capito che la colorazione arancione dei gatti dipende da un gene, ma non sapevano quale fosse di preciso e in quale punto del Dna si trovasse. Oggi finalmente abbiamo delle risposte che ci aiutano a capire e interpretare i nostri gatti preferiti. Confrontando il DNA di decine di gatti con e senza pelo arancione hanno scoperto che quelli rossi avevano una sezione di codice del Dna mancante all'interno del gene ARHGAP36.

Senza questa sezione di DNA, l'attività del gene ARHGAP36 resta attiva e dà istruzione ai melanociti di produrre un pigmento più chiaro. I gatti che nascerebbero quindi con un mantello scuro nero o grigio, diventano quindi più chiari, solitamente di colore o "ginger".

I gatti rossi sono quasi tutti maschi: sappiamo perché

Gli scienziati hanno trovato questa particolarità, detta "locus arancione" (detto anche locus O), prevalentemente nei maschi. Questo accade perché si lega al cromosoma X e controlla il meccanismo che causa la soppressione della pigmentazione nero-brunastra a favore della colorazione arancione.

Dato che si tratta di un gene presente solo sul cromosoma X, che in questo caso controlla la produzione di pigmenti, basta un pezzo di Dna mancante per far diventare un gatto completamente rosso. Al contrario, le gatte femmine hanno due cromosomi X, quindi per aumentare nella stessa misura la produzione di pigmenti più chiari è necessario che il DNA manchi in entrambi i cromosomi: ciò significa che è più probabile una colorazione mista nelle femmine.

Una ricerca nata dall'amore per i gatti

Lo studio è nato originariamente come un progetto per appassionanti guidato da Hiroyuki Sasaki, genetista dell'Università giapponese di Kyushu. Dopo aver terminato il suo incarico, aveva dichiarato di voler continuare a lavorare per scoprire il gene arancione del gatto, e così insieme al suo team si è avvalso del crowdfunding per trovare la soluzione. In breve tempo hanno raccolto 10,6 milioni di yen, pari a poco più di 65 mila euro donati dagli amanti dei gatti del Giappone e di tutto il mondo.

Il gene ARHGAP36 però non gioca un ruolo solo per la pigmentazione del gatto, ma è presente in moltissime altre aree del corpo, tra cui il cervello, ed è considerato importante per lo sviluppo del gatto a livello ormonale. I ricercatori ritengono possibile che la mutazione del Dna nel gene possa causare altri cambiamenti, anche caratteriali.

Molte persone riferiscono che i gatti arancioni sono più esuberanti degli altri, e forse, in questa affermazione potrebbe esserci una parte di verità.