Perché i cani fanno pipì sulle ruote delle macchine?

"I cani fanno pipì sulle ruote delle macchine perché sanno che così il loro odore girerà per tutta la città". Sì, si legge anche questo su Internet e molte persone lo pensano ma no, non è stato mai accertato che questo sia il motivo e, sebbene non vi siano ormai dubbi sull'intelligenza dei nostri migliori amici, non si hanno appunto dati scientifici al riguardo.

Ciò che invece è certo è il dato empirico che tutti i cani adorano le gomme dei pneumatici dove lasciano attraverso la pipì il loro odore e così trasferiscono importanti informazioni sul loro conto ai conspecifici.

I motivi per cui i cani urinano sulle ruote

Fido ama ‘marcare' le ruote delle macchine per motivi che non sono stati spiegati scientificamente ma che, riferendosi al repertorio comportamentale dei cani, si possiamo dedurre.

Prima di tutto dobbiamo sapere che i cani comunicano attraverso la pipì con il rilascio dei feromoni che sono dei segnali biochimici specie specifici, quindi atti proprio alla comunicazione tra individui della stessa specie.

I feromoni non si trovano solo nelle feci e nell'urina ma in diverse parti del corpo del cane. Come ha spiegato l'etologa Federica Pirrone su Kodami: "Nel caso del cane, in particolare, nella zona perianale e sottocaudale, nel solco intermammario, sul muso e tra i cuscinetti plantari. Possono essere presenti anche nelle secrezioni vaginali così come in quelle delle ghiandole perianali e sudoripare dei cuscinetti plantari. Le varie sostanze si combinano in modo diverso, dando origine a feromoni diversi, ciascuno in grado di veicolare un messaggio specifico, tra cui, ad esempio, l'appagamento, l'allarme, il rango sociale, la territorialità, ma anche l'età, il sesso e la presenza dell'estro".

Per i cani dunque gli odori sono ciò che il mondo gli racconta e ciò che loro utilizzano per leggere la realtà e lanciare i propri messaggi. L'olfatto è il senso più sviluppato e attraverso il naso, Fido raccoglie dettagli su ciò che accade ed è accaduto in un determinato contesto.

Fare pipì, dunque, è un atto fondamentale che non riguarda solo l'espletazione di un bisogno fisiologico ma appunto un insieme di segnali comunicativi che devono essere anche lasciati nel posto giusto e al momento giusto. In questo le ruote delle macchine sono ‘perfette', in particolare per i maschi, per la loro altezza. I cani, infatti, in generale preferiscono ‘marcare' superfici verticali e le ruote delle macchine sono anche alla loro portata rispetto proprio all'altezza da terra.

Altre motivazioni che sono state ipotizzate riguardano anche l'odore stesso dei pneumatici che sarebbe attrattivo per i cani e il materiale di cui sono fatti che tratterrebbe maggiormente gli odori che vi si impregnano.

Si può evitare che i cani facciano pipì sugli pneumatici?

Su Internet ci sono diversi siti che propongono repellenti o ‘tecniche di addestramento'. Noi pensiamo che l'unico modo per non far fare la pipì al cane sulle ruote delle macchine è semplicemente evitare di portarlo vicino alle automobili.

La tecnica dell'evitamento in questo caso non mette a disagio il cane, che naturalmente è portato a lasciare i suoi messaggi come abbiamo già chiarito, e a non utilizzare prodotti che possono ledere l'animale e l'ambiente o ‘comandi' che vanno in realtà ad inibire il vostro amico a quattro zampe.