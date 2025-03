Perché i cani ci mettono tanto a decidere dove fare la cacca? Ecco perché girano in tondo prima

Non è stata ancora data dalla scienza una spiegazione univoca e certa che spieghi perché un cane gira in tondo prima di lasciare le sue deiezioni. Uno studio del 2013 ha avvalorato l'ipotesi che Fido lo faccia seguendo le variazioni del campo magnetico terrestre. Sicuramente, però, si tratta di un comportamento ancestrale.

Quel girare in tondo prima di decidere dove fare la cacca e, ancora prima, un annusare sempre più forte e il sembrare indecisi a occhio umano sul dove fare la cacca è, in realtà, una strategia molto precisa da parte dei cani.

Sì, Fido sa bene che lasciare le proprie deiezioni significa dire molto di sé e scegliere il posto giusto è molto importante. Il motivo poi per cui gira su se stesso prima di farla, diciamolo subito, rimane un mistero per noi esseri umani: se ne è discusso tanto anche a livello scientifico ma ad oggi una risposta certa non c'è. Entriamo così nel campo delle ipotesi, tra cui la più affascinante è emersa da uno studio che ha teorizzato che i cani decidono in base alle variazioni del campo magnetico terrestre, basandosi sull'asse Nord-Sud.

Perché i cani girano in tondo più volte prima di fare la cacca?

Nessuno è riuscito ancora a dare una risposta definitiva che possa spiegare in maniera univoca il motivo per cui Fido prima di lasciare le sue deiezioni faccia quei giri su se stesso. Girare in tondo prima di fare i bisogni è stato un tema che etologi canini e esperti del comportamento animale hanno approfondito in diversi studi scientifici, come quello relativo al campo magnetico a cui abbiamo accennato. Dalle ricerche che sono state fatte le principali ipotesi riguardano dunque diverse motivazioni, vediamole insieme.

Allineamento magnetico

E' l'ipotesi più recente che è stata avvalorata da uno studio scientifico durato ben due anni attraverso l'osservazione di ben 1.893 defecazioni e 5.582 minzioni da parte di 70 cani. Dodici scienziati provenienti da università tedesche e ceche si sono occupati di questo argomento e, dividendosi il lavoro, hanno osservato individui di 37 razze, arrivando a stabilire che il comportamento deriva dalla preferenza dei cani di lasciare le loro deiezioni seguendo le variazioni del campo magnetico terrestre, con una preferenza ad allineare il corpo lungo l'asse Nord-Sud. Lo studio è stato pubblicato nel 2013 anche su Frontiers in Zoology con il titolo: “I cani sono sensibili alle piccole variazioni del campo magnetico terrestre”.

Comportamento ancestrale: dalla marcatura al preparare il terreno e smuovere odori

I lupi in natura hanno lo stesso comportamento: girano su se stessi prima di fare cacca. Ricordandoci che le deiezioni e la minzione sono importanti strumenti comunicativi, i parenti selvatici del canis lupus familiaris lo fanno per marcare il territorio, per segnalare la loro presenza e informare sullo stato di salute. Allo stesso tempo si è anche ipotizzato che smuovere il terreno vuol dire anche sollevare odori lasciati in precedenza e così poter valutare se in giro c'è un predatore. Questa ipotesi, però, sembra andare in contraddizione poi con il fatto che il cane fa cacca in un posto che sarebbe insicuro se gli ha portato al naso l'informazione che vi possa essere un pericolo nella zona che ha scelto.

Confort

I cani, sempre seguendo l'istinto, girando appiattiscono il terreno e creano uno spazio più confortevole per fare i bisogni. Fanno lo stesso, se ci pensate, anche quando si mettono nella loro cuccia o in un posto dove poi riposano. Il senso di questo movimento potrebbe essere legato alla preparazione della zona dove lasciare le proprie deiezioni e anche al favorire maggiore comodità quando si schiaccia un pisolino o si fa un lungo sonno.

Smuovere l'intestino

E' un'altra ipotesi che è stata avanzata: camminare e poi girare in tondo aiuterebbe il cane a migliorare la fuoriuscita delle deiezioni.