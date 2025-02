Ma i cani fanno davvero i dispetti? Ecco perché fanno i bisogni in casa quando non ci siamo

Se un cane fa i suoi bisogni in casa mentre siamo fuori non è per farci un dispetto, ma per motivi molto più pratici e che a volte sono anche un sintomo di stress e disagio.

Chiunque viva con un cane avrà probabilmente pensato almeno una volta che il suo amico a quattro zampe sia in grado di fare dispetti, soprattutto quando lo lasciamo solo in casa. Magari ha morsicato i piedi della sedia, sparso per la casa il contenuto del bidone della spazzatura o lasciato i suoi bisogni sul pavimento della cucina. Ma è davvero così? I cani possono fare i dispetti nel senso che intendiamo noi umani? La risposta è no, almeno non nel modo in cui noi definiamo i dispetti.

Il termine "dispetto" implica infatti una volontà di arrecare fastidio o una sorta di vendetta consapevole, qualcosa che presupporrebbe una certa dose di intenzionalità. I cani, tuttavia, non hanno questo tipo di capacità: non agiscono con il proposito di farci arrabbiare, ma mettono in atto azioni e comportamenti che rispondono a necessità fisiche, emotive o ambientali. Per esempio, un cucciolo che distrugge a morsi il telecomando della TV non lo fa per farci un torto, ma perché ha un bisogno naturale di esplorare il mondo con la bocca.

Allo stesso modo, se un cane prende i nostri calzini sporchi, è probabile che in passato abbia ottenuto attenzioni con questo gesto ed è quindi motivato a rifarlo. Se invece fa la pipì sul tappeto o sul pavimento, possono invece esserci tanti motivi diversi e, in alcuni casi, anche disagi profondi. Quindi, invece di pensare che il nostro cane "lo fa apposta", dovremmo chiederci: "Qual è la motivazione dietro questo comportamento?". Rispondere a questa domanda è il primo passo per capire perché, quando non ci siamo, fa i suoi bisogni in casa.

Perché il cane fa i bisogni in casa quando è da solo?

Uno dei comportamenti più frustranti e fastidiosi per chi vive con un cane è ritrovare i suoi bisogni in casa dopo essere stati fuori. La reazione istintiva è pensare: "Lo ha fatto per dispetto!", ma in realtà ci sono cause molto diverse dietro questo comportamento. Spesso il cane sporca in casa a causa di stress o disagio. La solitudine può infatti generare anche ansia da separazione, un problema che lo porta il cane a manifestare il proprio malessere in vari modi, tra cui proprio fare i bisogni in casa.

L'assenza del proprio umano di riferimento può essere infatti percepita come una situazione di forte disagio e il cane risponde con un comportamento che lo aiuta a gestire la tensione e a tentare di calmarsi. In altri casi, il problema può anche derivare semplicemente da un'errata gestione dei tempi delle passeggiate. Se il cane non ha avuto modo di espletare i propri bisogni prima di essere lasciato solo, potrebbe banalmente non riuscire più a trattenersi fino al nostro rientro in casa.

Questo accade molto spesso, per esempio, con i cuccioli, che nei primi mesi di vita ancora non hanno acquisito il pieno controllo dei propri stimoli fisiologici, oppure perché non si sentono ancora completamente sicuri nel "pericoloso" mondo esterno e preferiscono quindi farla il più vicino possibile alla propria "tana", il posto per loro più sicuro del mondo. Questo comportamento è del tutto normale e occorrerà quindi solo del tempo (e una relazione equilibrata) prima la natura faccia il suo corso e impari a farla fuori.

Nei cani adulti, invece, se escludiamo possibili cause patologiche, è anche possibile che provi un conflitto emotivo con la propria famiglia, cosa che lo convince a dover rimarcare fisiologicamente la propria presenza in casa. In altri, invece, può persino essere associato a un rinforzo involontario al fare i bisogni dentro casa. Se in passato il cane ha ricevuto attenzioni subito dopo aver sporcato (anche solo attraverso un rimprovero, cosa che non andrebbe mai fatta), potrebbe ripetere il comportamento per ottenere nuovamente quel tipo di interazione.

Come evitare che il cane faccia cacca e pipì quando non siamo in casa

Se un cane fa i suoi bisogni in casa quando non ci siamo, può quindi dipendere da tantissimi fattori: età, tipo di relazione, disagi emotivi, ansia da separazione, conflitti con il resto della famiglia e tanti altri. Ogni caso, quindi, è diverso da un altro ed esistono perciò tante strategie diverse a seconda della motivazione. Rivolgersi a un professionista come un educatore o un istruttore cinofilo, è sempre la soluzione migliore per individuarle e per trovare la soluzione più adatta per risolvere l'eventuale problema, se questo comportamento è persistente.

Tuttavia, se non ci sono disagi e malesseri profondi nel cane, esistono alcune strategie che possono aiutarci a capire se stiamo sbagliando qualcosa. Assicuriamoci, per esempio, che il cane abbia avuto la possibilità di fare i suoi bisogni prima di essere lasciato solo. Un cane che ha evacuato da poco sarà inevitabilmente meno propenso a sporcare in casa. Se invece mostra segni di stress quando è solo, può essere utile lavorare sulla sua indipendenza. Lasciarlo solo per brevi periodi e aumentare gradualmente il tempo dell'assenza può aiutarlo a sentirsi più sicuro.

Dobbiamo poi imparare a ignorare gli "incidenti" e a premiare i comportamenti corretti: se al nostro ritorno troviamo bisogni in casa, è completamente inutile e anche controproducente rimproverarlo o addirittura punirlo. Ripuliamo tutto senza far notare la nostra frustrazione e, al contrario, premiamolo quando fa i bisogni fuori. Questo rinforzo positivo lo aiuterà a capire che fare i bisogni all'esterno durante la passeggiata non solo va bene, ma può essere persino vantaggioso.

I cani non fanno i dispetti nel senso umano del termine. I comportamenti che spesso interpretiamo come ripicche sono in realtà risposte a necessità fisiologiche oppure a segnali di stress e disagio. Capire le cause dietro questi comportamenti ci aiuterà a costruire una relazione più serena e consapevole con il nostro amico a quattro zampe. Se il nostro cane fa i bisogni in casa quando è solo, non è quindi per vendetta, ma forse per un problema che va compreso e risolto con pazienza, consapevolezza e, a volte, con l'aiuto di un professionista.