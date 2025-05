Per quale motivo i cani amano stare al sole?

I cani amano stare al sole come noi perché li rilassa, li scalda e migliora il loro umore. I raggi del sole possono apportare diversi benefici, ma possono anche essere rischiosi quando fa molto caldo e se non c’è ombra o acqua a disposizione.

I cani amano tantissimo rilassarsi al sole, proprio come noi



Capita a chiunque viva con un cane: alziamo la tapparella, il sole entra dal vetro della finestra e qualche istante dopo lui è lì, accovacciato a ciambella oppure, più spesso, disteso a terra su un fianco o a pancia in su con gli occhi socchiusi. E se quel fazzoletto di sole si sposta, lui si alza e lo segue. Proprio come noi umani, anche i cani amano tantissimo rilassarsi al sole, che sia all'aperto o in casa, poco importa. Ma perché amano così tanto farlo? E questa loro abitudine è del tutto innocua o nasconde anche qualche rischio per la salute?

Perché i cani cercano sempre di stare al sole?

Stendersi al sole è sinonimo di pace, relax e tranquillità



Starsene al sole è un comportamento comune a tanti animali e che ha radici biologiche, evolutive e sensoriali molto profonde. Innanzitutto, il calore del sole ha un effetto immediato sul corpo: lo rilassa, stimola la circolazione e aiuta a conservare energia. Lo fanno anche molti animali selvatici, più o meno frequentemente anche in base a come regolano la propria temperatura corporea, basta pensare per esempio ai rettili e ad altri animali a sangue freddo che hanno proprio necessità di crogiolarsi al sole per attivarsi.

I cani, naturalmente, non hanno bisogno di fare basking come le lucertole, ma riposare o rilassarsi sotto la luce naturale può migliorare l'umore e stimolare la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore legato alla sensazione di benessere e tranquillità. Naturalmente, se fa freddo, sdraiarsi al sole aiuta anche a riscaldarsi più rapidamente. E poi, potrà sembrare banale, ma tra le principali ragioni per cui il cane si stende al sole c'è che, semplicemente, gli piace. Proprio come piace a noi.

Farlo diventa per lui anche un'abitudine: se un cane ha imparato che quel punto della casa dove batte il sole è sinonimo di pace, relax e tranquillità, tenderà a cercarlo ogni volta che ne ha la possibilità. E come dargli torto. Tutti noi abbiamo più o meno sperimentato il piacere di sdraiarsi al sole quando non fa troppo caldo. Fa bene all'umore, al corpo e anche alla mente, tanto alla nostra, quanto a quella del nostro cane.

Il sole fa bene ai cani? Rischi e benefici

Troppo tempo al sole, se il cane non ha ombra e acqua a disposizione, può però essere rischioso



Stendersi al sole può offrire del resto diversi benefici. Il primo, immediato, è il rilassamento. I cani, soprattutto quelli anziani o affetti da dolori articolari, trovano conforto nel calore diretto del sole, che può alleviare la rigidità muscolare e migliorare la mobilità. C'è poi la questione della vitamina D: anche se i cani non la sintetizzano attraverso la pelle come noi, l'esposizione al sole aiuta comunque il loro organismo a regolare il metabolismo del calcio, grazie a una minima quantità di vitamina D che si deposita sul pelo e che viene poi assunta leccandosi.

Non ci sono invece grossi rischi se il nostro cane ama trascorrere molto tempo al sole, tranne che in alcuni casi particolari. I cani non sempre sono in grado di regolare autonomamente l’esposizione al sole, soprattutto se molto anziani, cuccioli o, naturalmente, se non c'è ombra nelle vicinanze. Le razze a pelo corto, con pelle chiara o particolarmente sensibili, poi, sono quelle più esposte al rischio di colpi di calore, disidratazione e perfino ustioni solari.

I segnali di allarme sono respiro affannoso, salivazione eccessiva e debolezza. Proprio per questo, è molto importante osservare sempre il proprio cane e soprattutto offrirgli la possibilità di poter scegliere tra sole e ombra, e assicurarsi che abbia sempre a disposizione acqua fresca e luoghi dove potersi rifugiare dal caldo. Nella maggior parte dei casi, saprà godersi il tempore dei raggi solari in totale sicurezza e autonomia alternando sole, ombra e una bella bevuta rinfrescante.