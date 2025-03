Non tutti i cani odiano i postini, anzi: il Golden Retriever Frank si mette anche in posa per la foto

Un video virale negli Stati Uniti mostra la gioia di Frank, un cane di tre anni, mentre fa le feste al postino e si siede anche per posare per una foto ricordo. Le motivazioni di questa razza ci aiutano a capire il comportamento e a sfatare il luogo comune che tutti i cani non amano i postini.

E' diventato virale il video di Frank, un Golden Retriever che vive con la sua famiglia ad Auburn, New York, che non vede l'ora di salutare e fare le feste a un suo caro amico: il postino che ogni giorno arriva a casa sua. E' un luogo comune, ma anche un dato di fatto, che i postini siano spesso oggetto delle antipatie dei cani.

La motivazione territoriale gioca un ruolo fondamentale perché si comprenda questo fenomeno: i cani che vivono anche in giardino, di solito, appartengono a razze e tipologie selezionate per il controllo della proprietà e in generale, poi, non si deve pensare che siccome si tratta di animali sociali allora sono propensi all'interazione con chiunque.

Premesso ciò, è sicuramente vero però che non si deve generalizzare e il fatto che Frank sia un Golden Retriever lo porta a non avere una motivazione protettiva nei confronti della sua ‘tana': le caratteristiche principali di questa razza risiedono del resto nella loro spiccata socialità. Si tratta di cani, infatti, che amano molto la compagnia di umani e altri animali: la loro motivazione sociale è alta e dimostreranno spesso una grande propensione all'accoglienza e a loro volta il desiderio di inserirsi in contesti familiari e amichevoli.

La scena in particolare mostra Frank che non solo va incontro al postino allegramente ma che non gli nega nemmeno una foto ricordo, sedendosi sotto al portico e rivolgendo il corpo proprio verso il cellulare con cui il postino sta immortalando la scena.

Frank, si è poi scoperto dall'account TikTok su cui il video è stato pubblicato, ha 3 anni e sono stati i sui umani di riferimento a voler condividere la scena, Bri Tonzi e Steve Agati ,che hanno accompagnato le immagini con la scritta "Perché i Golden Retriever non possono essere cani da guardia".