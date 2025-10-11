Nato un nuovo cucciolo di rinoceronte nero orientale: al via il concorso per scegliere il nome

È nato allo zoo di Cleveland un cucciolo di rinoceronte nero orientale, specie in grave pericolo d’estinzione. Il piccolo, nato il 13 settembre e pesa 55 chili. Lo zoo ha lanciato un concorso online per scegliere il suo nome e sostenerne la conservazione: "Questo prezioso cucciolo sta già conquistando il cuore del nostro team di cura degli animali"

La prima foto del cucciolo di ippopotamo nero



È nato un nuovo cucciolo di rinoceronte nero orientale (Diceros bicornis michaeli) allo zoo di Cleveland, negli Stati Uniti. Il piccolo è nato il 13 settembre e la sua nascita è stata annunciata con un post pubblicato sulle pagine della struttura: "Questo prezioso cucciolo sta già conquistando il cuore del nostro team di cura degli animali, e sta legando con la sua mamma".

Il rinoceronte nero orientale è fortemente minacciato e prossimo all'estinzione, per questo ogni nuova nascita contribuisce ad allungare l'esistenza della specie, anche se in cattività.

Chi è il cucciolo di rinoceronte nero orientale

Il piccolo rinoceronte nero orientale pesa 55 chili, ed è figlio di Kibibbi, 22 anni, e Forrest, 25 anni, tutti residenti dello zoo di Cleveland. La struttura ha una lunga tradizione di cura della specie, che conta 583 esemplari adulti rilasciati in natura, insieme ai partner globali. I rinoceronti neri orientali infatti sono fortemente a rischio di estinzione e per questo molti parchi faunistici e giardini zoologici collaborano tra loro per mantenere, almeno in cattività, un serbatoio genetico, utile nel caso di estinzione in natura.

Al via il concorso per il nome del piccolo rinoceronte

Contestualmente alla nascita, lo zoo ha anche lanciato un concorso per scegliere il nome del piccolo rinoceronte. Si potrà votare fino al 15 ottobre online scegliendo il proprio nome preferito tra quelli proposti: Makena, che significa "felice"; Kenza che significa "tesoro"; Kamari, che significa "come la luna". Si vota facendo una donazione in favore del nome prediletto.