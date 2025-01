Nasce il primo elefante marino della stagione a Point Reyes in California: spiagge chiuse per proteggere il cucciolo

Il 22 dicembre 2024, al Point Reyes National Seashore, nella North Bay della California, è stato registrato il primo cucciolo di elefante marino della stagione. Nel periodo da fine dicembre a marzo infatti le nascite lungo questo tratto si moltiplicheranno e per questo alcune spiagge saranno chiuse. Lo ha comunicato il National Park Service annunciando la chiusura temporanea delle spiagge: «Benvenuto al mondo, piccolo! È nato il primo cucciolo di elefante marino della stagione a Point Reyes! La maggior parte dei cuccioli nascerà a gennaio. I cuccioli pesano circa 70 libbre alla nascita e vengono allattati dalla madre per circa un mese». E poi l'appello ai cittadini: «Assicuratevi di tenere al sicuro questi piccoli durante l’importante periodo di allattamento rimanendo fuori dalle aree chiuse. Questa foto è stata scattata con un cannocchiale».

La nascita del primo cucciolo di elefante marino a Point Reyes

L’arrivo del primo cucciolo di elefante marino a Point Reyes è stato un evento atteso per tutta la California. Il Point Reyes National Seashore, area marina protetta situata nella North Bay, è uno dei principali luoghi di riproduzione di questi mammiferi marini lungo la costa californiana.

Ogni anno, centinaia di elefanti marini si ritrovano su queste spiagge per dare alla luce i loro cuccioli, dove poi vengono nutriti e protetti dalle madri nei primi mesi di vita. La nascita del cucciolo del 22 dicembre indica l'avvio ufficiale della stagione riproduttiva che si concluderà a marzo e toccherà il suo picco tra gennaio e febbraio. Durante questo periodo, le spiagge di Point Reyes sono chiuse al pubblico per garantire che i cuccioli e le madri possano conoscersi in sicurezza, lontani da disturbi umani.

Il National Park Service ha comunicato la chiusura delle spiagge proprio per questo motivo: la protezione dei cuccioli. e con loro della futura generazione di elefanti marini. L'interazione con gli esseri umani potrebbe causare stress alle femmine e compromettere l’allattamento. La chiusura delle spiagge è quindi una misura essenziale per garantire che i cuccioli possano crescere sani e con loro la popolazione.

Chi è l'elefante marino

Gli elefanti marini sono tra i mammiferi marini più interessanti della California. Le femmine che possono pesare fino a 900 chili e i maschi adulti possono raggiungere anche i 4 mila chili. Questi animali però non devo il loro nome alla mole ma alla grande escrescenza carnosa, simile a una proboscide, che caratterizza i maschi.

11

Sono noti per le loro migrazioni straordinarie e per il loro comportamento sociale. Le femmine, dopo una lunga migrazione, tornano a riva per partorire i loro cuccioli che vengono nutriti esclusivamente con il latte materno per circa un mese. Durante questo periodo, sono particolarmente vulnerabili e dipendenti dalla madre per la sopravvivenza. Il loro habitat naturale si estende lungo le coste del Pacifico, ma soprattutto lungo le coste della California, dove quindi non sorprende che esistano numerosi luoghi di riproduzione come Point Reyes.

Gli elefanti marini sono una specie protetta e, sebbene la loro popolazione sia aumentata negli ultimi decenni grazie agli sforzi di conservazione, rimangono vulnerabili a minacce come la perdita di habitat e il disturbo umano.