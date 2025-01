Drone cattura le immagini spettacolari di oltre 1.500 delfini che nuotano tutti insieme

In California, è stato filmato un gruppo di delfini composto da oltre 1.500 individui, uno dei più grandi mai documentati. Si tratta di grampi, una specie presente anche qui nel Mediterraneo e che solitamente si sposta in gruppi di circa 10-30 individui.

Un enorme gruppo composto da oltre 1.500 delfini è stato osservato e filmato tra le acque della Carmel Bay, in California, regalandoci uno spettacolo mozzafiato. Si tratta di grampi, conosciuti anche come delfini di Risso (Grampus griseus), filmati grazie a un drone da Evan Brodsky di Monterey Bay Whale Watch, agenzia che organizza tour ed escursioni per osservare balene e delfini a Monterey. Quello filmato è uno dei più grandi gruppi di grampi mai documentati.

Brodsky si trovava in mare insieme a un team di ricercatori per monitorare la migrazione delle balene grigie, quando si è trovato di fronte a una scena inaspettata: un'immenso "super pod" di delfini che si estendeva fino all'orizzonte. «Non finivano mai, erano ovunque guardassi», ha raccontato Brodsky. Questo avvistamento è eccezionale anche perché i grampi, specie presente anche nel nostro Mar Mediterraneo, di solito si muovono in gruppi molto più piccoli, composti mediamente dai 10 ai 30 individui.

A rendere il tutto ancora più spettacolare è stato anche il comportamento dei grampi, tipico di molte specie diverse di delfini e altri cetacei. Colleen Talty, biologa marina a bordo dell'imbarcazione, ha infatti raccontato che alcuni nuotavano proprio davanti alla prua, sfruttando le onde per guadagnare velocità con una tecnica nota come bow riding. Altri invece saltavano fuori dall'acqua, sbattevano la pinna caudale e sembravano muoversi come in una sorta di danza coordinata.

I grampi adulti hanno sempre la pelle ricoperta da graffi bianchi



Il grampo è inoltre una specie di delfino particolare: con il suo corpo robusto e la testa bombata, può raggiungere i 3,9 metri di lunghezza e un peso di circa 500 kg. Il suo aspetto lo rende però unico tra tutti i cetacei del mondo. I piccoli nascono infatti con una colorazione grigio scura uniforme, ma da adulti sviluppano nel tempo un fitto reticolo di lunghe cicatrici bianche causate sia dai graffi lasciati dai denti dei loro simili durante le interazioni sociali che, molto probabilmente, dai calamari.

A differenza di altri delfini, che si nutrono prevalentemente di pesci, i grampi sono infatti specializzati nella caccia a questi molluschi cefalopodi. Proprio per questo motivo, preferiscono solitamente nuotare in acque profonde, come quelle del canyon sottomarino di Monterey, che permette loro rimanere molto vicini alla costa più di quanto non facciano altrove. Qui in Italia, invece, questa specie viene osservata soprattutto nel Mar Ligure, nell'Arcipelago Toscano, a nord della Sicilia e nel golfo di Taranto, in Puglia.