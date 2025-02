Duemila rari delfini senza pinna dorsale nuotano al largo della California: il video spettacolare

Un super gruppo di oltre 2.000 rari delfini senza pinna dorsale nuotano e giocano al largo della costa della California: sono le straordinarie immagini riprese da Evan Brodsky, capitano della compagnia Monterey Bay Whale Watch.

L'incontro è avvenuto a circa 18 chilometri dal porto e ha lasciato i marinai senza parole.

L'avvistamento del raro delfino in California

Il protagonista del video è il Lissodelfino boreale, l'unico delfino del Pacifico del Nord che non possiede la pinna dorsale. Questa sua caratteristica, unita all'abitudine a effettuare salti e acrobazie sopra il pelo dell'acqua, lo portano spesso a essere confuso con foche e leoni marini. Le immagini riprese dal drone del capitano Brodsky però non lasciano dubbi: si tratta proprio di migliaia di cetacei.

L'avvistamento è avvenuto a circa 18 chilometri dal porto nella baia di Monterey, in California. L'area non è nuova a simili incontri, solo un mese fa era stato immortalato in una baia poco distante un altro gruppo di 1.500 delfini di Risso (Grampus griseus). Non è raro avvistare questa specie in grossi gruppi proprio con il Lissodelfino boreale.

Quest'ultima infatti è una specie altamente sociale che quando viene avvistato è sempre in gruppi numerosi, chiamati pod, che possono contare centinaia di individui. In questo caso però si tratta di oltre 2 mila animali.

Il Lissodelfino boreale è raro da avvistare per diverse ragioni, innanzitutto perché abita acque profonde e aperte del Pacifico settentrionale, lontano dalle coste, il che lo rende difficile da studiare. Inoltre, il suo comportamento sfuggente e la sua velocità elevata complicano ulteriormente le osservazioni.

Chi è Lissodelfino boreale e perché è così raro

Il Lissodelfino boreale è un cetaceo appartenente alla famiglia dei delfinidi strettamente imparentato con il Lissodelfino australe (Lissodelphis peronii), con il quale condivide la caratteristica distintiva di essere privo di pinna dorsale, una caratteristica decisamente rara tra i delfini, per questo è noto anche come "delfino liscio del Nord".

Il suo colore è nero sulla parte superiore e bianco sul ventre, un contrasto netto simile a quello delle orche. La mancanza della pinna dorsale lo rende più idrodinamico e probabilmente lo aiuta a ridurre la dispersione di calore nelle fredde acque in cui vive. È un abile nuotatore e viene visto frequentemente mentre esegue salti spettacolari fuori dall’acqua.

Nonostante il fascino che esercita è una specie ancora poco studiata, e molte delle informazioni disponibili provengono da osservazioni occasionali oppure da esemplari trovati spiaggiati.