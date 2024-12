Mini mucche come animali domestici da compagnia, chi sono e perchè non possono stare in casa

Mucche di grandezza ridotta, non sono più alte di 120 cm, pesano non più di 400 kg e sono originarie delle Highlands scozzesi e non solo: le mini mucche sono piccoli bovini diventati popolari sui social come nuovi animali domestici da compagnia da tenere in casa o in giardino.

Negli ultimi anni, le mini mucche – conosciute anche come miniature cattle o Teacup Mini Cow – sono tornate alla ribalta soprattutto sui social media, diventando protagoniste di numerosi video e post virali. Con le loro dimensioni ridotte, gli occhioni espressivi e un'aria irresistibilmente tenera, hanno conquistato il cuore di molti utenti, che le vedono come potenziali nuovi animali domestici da compagnia.

Tuttavia, nonostante il loro aspetto accattivante e la loro statura contenuta, è importante chiarire che le mini mucche rimangono, a tutti gli effetti, dei bovini. Questo significa che le loro esigenze e necessità non differiscono molto da quelle delle vacche di dimensioni normali. E per quanto possa sembrare affascinante l'idea di avere una piccola mucca in casa, ci sono tantissime ragioni, sia legali, etiche che pratiche, per cui non è una scelta consigliabile.

Che razza sono le mini mucche?

Le mini mucche non sono una moda recente, ma derivano da pratiche di allevamento antiche. Alcune razze bovine, infatti, sono state selezionate per mantenere dimensioni ridotte fin dai tempi più remoti. Tra queste, una delle più conosciute è la Highland, originaria delle Highlands scozzesi. Queste piccole mucche erano particolarmente apprezzate per la loro resistenza al clima rigido e per la qualità della loro carne e latte. Tra le altre razze più famose ci sono Palsho, Mini Yakut, Mini Montanaro, Mini Zebù, Mini Vechur e Mini Krasnogorbatovskie.

Queste razze hanno una storia complessa, spesso legata a specifiche esigenze agricole e climatiche. Negli ultimi tempi, l'interesse per questi bovini si è riacceso, spinto anche dalla crescente attenzione verso gli animali e la vita rurale. Tuttavia, è importante ricordare che, nonostante le dimensioni ridotte, le mini mucche conservano tutte le caratteristiche comportamentali e fisiche delle loro controparti di dimensioni normali. Inoltre, questa crescente attenzione recente, ha inevitabilmente accentuato la selezione e l'allevamento di questi animali, soprattutto negli USA e in Gran Bretagna, per puro business

Quanto crescono le mini mucche?

Le mini mucche, pur essendo più piccole delle vacche tradizionali, non sono esattamente degli animali tascabili. A seconda della razza e sesso, possono crescere fino a raggiungere un'altezza al garrese compresa tra i 90 e i 120 centimetri, con un peso che varia tra i 200 e i 400 chilogrammi. Anche per questi bovini, inoltre, i maschi sono generalmente più grossi e robusti delle femmine. Anche se queste dimensioni rimangono decisamente più contenute rispetto a quelle delle mucche standard, restano comunque animali di una certa stazza.

Le mini mucche vivono inoltre esattamente come qualsiasi altro bovino, necessitando quindi di grandi spazi adeguati, una dieta equilibrata, esigenze sociali, etologiche e cure veterinarie specifiche. Nonostante la loro statura ridotta, non sono per nulla animali adatti alla vita urbana o domestica. Richiedono ampi spazi per muoversi, pascoli per nutrirsi e un ambiente sia fisico che sociale (non sono animali solitari, ma gregari) adeguato per poter soddisfare tutte le loro esigenze sia fisiche che psicologiche.

Perché non puoi tenerle in casa, anche se sono "mini"

L’idea di tenere una mini mucca in casa o in giardino potrebbe sembrare allettante per alcuni, ma è importante sottolineare che, secondo la legislazione italiana, questi animali restano comunque classificati come bovini da allevamento. Questo significa che, per legge, devono essere tenuti in strutture adeguate, con requisiti specifici in termini di spazio, igiene e benessere. Ma tenere una mini mucca in un appartamento o in un giardino di città, oltre che essere complicato da un punto di vista burocratico, sarebbe soprattutto estremamente dannoso per l'animale.

Le esigenze di una mini mucca, infatti, non sono diverse da quelle di una mucca di dimensioni normali. Hanno bisogno di pascolare, di muoversi liberamente e di vivere e socializzare con altri animali della stessa specie. Costringerle a vivere in spazi ridotti, privandole di queste necessità etologiche e sociali fondamentali, comporterebbe gravi conseguenze per la loro salute fisica e mentale. Inoltre, dietro l'allevamento e la vendita di mini mucche si nasconde spesso un business molto poco etico.

L'interesse per questi animali come "animali domestici" ha portato a un aumento della domanda, con conseguenti pratiche di allevamento non sempre rispettose del benessere animale. Un allevatore in Messico che ha iniziato ad allevare Zebù più piccoli alla fine degli anni 60, ha ammesso di aver iniziato con l'idea di produrre bovini in miniatura da vendere come "animali domestici" a persone ricche. In alcuni casi, inoltre, la riduzione delle dimensioni viene ottenuta attraverso selezioni genetiche spinte che possono causare anche seri problemi di salute agli animali.

Per cui, per quanto affascinanti e adorabili possano sembrare, le mini mucche non sono animali domestici da compagnia. Se davvero amiamo questi animali, la scelta migliore è quella di rispettare la loro natura ed evitare di prendere in considerazione questa ipotesi.