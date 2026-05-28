Miley Cyrus ha adottato una tartaruga gigante: “Non si sa mai chi si può trovare in un rifugio”

Miley Cyrus ha adottato una tartaruga gigante di vent'anni che era stata abbandonata in un rifugio. L'ex Hanna Montana è da sempre un amante degli animali e così ha aiutato l'associazione Wags and Walk che si occupa di trovare famiglie a cani di canile.

Fresca di una bella stella sulla Hall of fame di Los Angeles, Miley Cyrus ha fatto sapere ai suoi milioni di follower di aver adottato una tartaruga gigante di venti anni. "Non si sa mai chi si può trovare in un rifugio", ha scritto Wags and Walks, l'associazione di tutela degli animali, commentando il gesto dell'ex Hanna Montana e accompagnando con questa frase la sua foto con Teru, un esemplare di tartaruga africana sulcata.

L'animale è entrato nella vita della pop star proprio attraverso la mediazione dell'organizzazione no-profit per il salvataggio di cani in cerca di famiglia che, normalmente, non si occupa di animali selvatici ma che aveva Teru in affidamento dopo che era finita in canile probabilmente per un abbandono.

Teru ha vent'anni e da ora in poi vivrà insieme a Miley Cyrus, nota per il suo amore e impegno per gli animali. Nelle ultime due settimane, l'associazione che ha la cantante tra i suoi supporter aveva reso noto di aver dovuto prelevare 29 cani da un rifugio ad alto tasso di accoglienza, dove il grave sovraffollamento che è frequente nei canili americani metteva molti animali a rischio di eutanasia. "Per quanto inaspettato sia stato questo salvataggio, è anche un monito sulla realtà che i rifugi stanno affrontando in questo momento. Il bisogno continua a crescere ogni giorno – ha reso noto l'organizzazione no-profit – Siamo grati a tutti coloro che sostengono il salvataggio degli animali, scelgono l'adozione e contribuiscono a rendere possibili nuove opportunità".