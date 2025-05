Mauro Corona dice addio al suo cane Kurt: “11 anni di fedele, paziente e silenziosa compagnia”

Dopo 11 anni di vita assieme, lo scrittore e alpinista ha annunciato la morte del suo cane, Kurt. La tristezza profonda per la perdita condivisa anche durante una puntata di "

"Dopo 11 anni di fedele, paziente, silenziosa compagnia, il nostro Kurt se n'è andato esprimendo dagli occhi stanchi la gratitudine di chi ama senza chiedere nulla". Sono le parole di addio che Mauro Corona ha condiviso su Instagram in un post in cui si vede lo scrittore friulano insieme al suo cane che non c'è più.

La mote di Kurt ha colpito profondamente non solo Corona ma anche tutta la sua famiglia. In una recente intervista, l'alpinista aveva proprio raccontato della dipartita dell'animale, avvenuta a causa di un'infezione la cui evoluzione è stata rapidissima: due giorni e senza sintomi particolari.

Anche durante la puntata di "È Sempre Cartabianca", in cui è ospite fisso di Bianca Berlinguer, lo scrittore ha voluto rendere omaggio al suo compagno di vita a quattro zampe dopo che proprio la conduttrice lo ha stimolato a farlo dicendo che lo vedeva particolarmente triste.