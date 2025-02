Addio a Hurricane, il cane più decorato nella storia degli Stati Uniti: aveva 16 anni

Hurricane, il cane più decorato nella storia degli Stati Uniti, è morto all'età di 16 anni. Si è spento circondato dall'affetto della sua famiglia e del suo conduttore che ha dichiarato: "Era il mio migliore amico, per me significava il mondo"

Hurricane, il cane più decorato nella storia degli Stati Uniti, è morto all'età di 16 anni. Il Pastore Belga Malinois è diventato famoso nel 2014 quando aveva fermato un intruso che si era introdotto nel giardino della Casa Bianca, mentre l'ex presidente Barack Obama e la sua famiglia erano a casa.

Dal 2016 era in pensione e viveva con il suo conduttore Marshall Mirarchi. Si è spento martedì 18 febbraio nella sua casa a Washington, circondato dall'affetto della sua famiglia: "Era il mio migliore amico, per me significava il mondo", ha dichiarato Mirarchi al New York Post.

Chi era Hurricane, il cane soldato e "filantropo"

Hurricane era un cane delle Operazioni Speciali dei Servizi segreti degli Stati Uniti. È considerato il cane più decorato nella storia americana. Con il suo conduttore ha protetto il presidente degli Stati Uniti, il vicepresidente, le loro famiglie e anche i dignitari in visita alla Casa Bianca.

Per le sue azioni coraggiose, Hurricane ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Department of Homeland Security Secretary's Award for Valor, lo United States Secret Service Award for Merit e molti altri ancora.

Nel 2014 è rimasto ferito quando il 23enne Dominic Adesanya si è introdotto abusivamente nel prato nord della Casa Bianca. A seguito delle ferite riportate in quello scontro è andato in pensione ed è stato formalmente adottato da Mirarchi. Negli Stati Uniti infatti, come in Italia, i cani dell'esercito non appartengono ai conduttori, e se vogliono restare con loro è necessario adottarli formalmente.

Mirarchi non solo ha deciso di adottarlo ma nel 2020 a suo nome ha creato l'ente benefico Hurricane's Heroes sia per rendere per sempre immortale il ricordo del cane, ma per poter aiutare i suoi colleghi a quattro zampe coprendo le loro spese mediche. Negli anni la Hurricane's Heroes si è preso cura di oltre 150 cani militari e governativi in ​​pensione.

"Hurricane era il cane più bravo che abbia mai incontrato e la sua eredità continuerà a vivere attraverso l'ente di beneficenza".

Perché i Pastori Belga Malinois sono i cani più apprezzati dalle Forze dell'Ordine

Il Pastore Belga Malinois è una delle razze di cane più utilizzate dalle forze militari di tutto il mondo. È stata scelta grazie alle sue eccezionali doti fisiche e la grande affiliazione con il suo umano di riferimento.

La razza del Pastore Belga nasce in Belgio alla fine del XIX secolo, inizialmente come cane da pastore, selezionato per la sua intelligenza, agilità e resistenza in quattro varietà: Groenendael, Laekenois, Tervueren e Malinois. Quest'ultima ha poi avuto il maggiore successo tra i militari.

Ciò che rende questi individui così preziosi per l’esercito è la loro elevata affiliazione con il conduttore, la forte motivazione al lavoro e la capacità di prendere decisioni rapide. Oltre alle doti caratteriali e intellettuali si tratta di cani potenti e veloci capaci di dare il meglio anche sotto stress. Per questo è così frequente vederli in prima linea in operazioni di ricerca e soccorso, rilevamento di esplosivi e narcotici, oltre che in missioni militari.

A differenza di altre razze, il Malinois ha una grande energia ed anche più leggero del Pastore Tedesco, il che lo rende più agile nei salti e nei percorsi difficili. Sono cani "iperattivi" per eccellenza, molto amati dai loro colleghi umani.