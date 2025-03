Maltempo in Toscana, Lorenzo e il cane Depp salvano pecore e agnellini: “Avevano l’acqua alla gola”

Lorenzo Diana addestra cani da pastore per i campionati e le gare di sheepdog e insieme al suo Border Collie Depp è riuscito a salvare 80 pecore e 25 agnellini durante le inondazioni che hanno colpito la Toscana: "Non potevo abbandonarli e grazie a Depp siamo riusciti a salvare tutti gli animali"

Lorenzo Diana e Depp (a sinistra) e il gregge mentre viene portato in salvo.



Nei giorni scorsi, l'Emilia- Romagna e la Toscana sono state travolte da un'ondata di maltempo con piogge torrenziali e fiumi che hanno rotto gli argini, inondando interi campi e mettendo in ginocchio la popolazione e gli animali. Tra le zone colpite c'è anche la piana di Prato, dove venerdì l'acqua ha inondato i campi e i pascoli della frazione San Giorgio a Colonica. È proprio qui che Lorenzo Diana, addestratore di cani da pastore, ha rischiato tutto per salvare il suo gregge, aiutato solo dal suo inseparabile Border Collie, Depp.

Nel suo appezzamento di terreno Lorenzo ospita circa 80 pecore e 25 agnellini, tutti animali che non vengono allevati per la macellazione, ma per uno scopo molto preciso: insegnare ai cani da pastore come guidare e proteggere un gregge. Venerdì mattina, però, il maltempo stava mettendo a rischio la vita di tutti gli animali. Le piogge avevano già gonfiato i corsi d'acqua nella notte e quando Lorenzo ha raggiunto il campo ha capito subito che non c'era tempo da perdere.

"Quando ho visto le condizioni meteo estreme il primo pensiero è andato a loro, agli agnellini, e mi sono detto: ora li perdo tutti – racconta a Fanpage.it Lorenzo Diana – L'acqua saliva rapidamente e le pecore, spaventate, non sapevano dove andare. Molte erano in preda al panico e gli agnellini, nati da pochissimo e molto più piccoli, erano quasi completamente immersi nell'acqua. Era una situazione al limite".

Il Border Collie Depp durante le operazioni di salvataggio



Lorenzo è riuscito subito a portare in salvo i primi 40 animali, ma presto si è reso conto che le condizioni meteo stavano peggiorando e che da solo non ce l'avrebbe fatta. "Quando sono tornato per recuperare il resto del gregge l'acqua era salita di circa un metro". È stato in quel momento che Depp, il suo Border Collie di cinque anni, è entrato in azione. "Lui di solito è molto irruento con le pecore, ma questa volta deve aver capito anche lui che le pecore erano in difficoltà ed è stato molto più gentile", spiega Diana.

Mentre l'acqua continuava a salire, Depp nuotava letteralmente tra le pecore, cercando di guidarle verso la salvezza. "Ogni tanto saltava fuori per individuare il percorso migliore, controllando che il gregge non si disperdesse. È solo grazie a lui che il resto del gregge è stato portato in salvo, ma è stato straziante. Sentivo gli agnellini belare verso le mamme che non potevano fare nulla. Però dovevo portarli via. Non potevo lasciarli lì", racconta ancora l'addestratore.

Lorenzo Diana e Depp sono riusciti a portare in salvo tutti gli animali



Tra mille difficoltà, Lorenzo e Depp sono riusciti a recuperare ogni singolo animale, anche se alcuni non erano ancora fuori pericolo. Quattro o cinque agnellini versavano in condizioni critiche ed erano andati in ipotermia. "Li ho portati a casa con me e li ho sistemati vicino a una stufa, sperando che si riprendessero. Fortunatamente sono riusciti tutti a sopravvivere. Vederli insieme di nuovo è stata una scena da libro cuore", ricorda emozionato Lorenzo.

Grazie al suo coraggio e all'aiuto indispensabile di Depp, Lorenzo Diana è riuscito salvare tutti i suoi animali e anche stanotte, passato il pericolo, non li abbandonerà e rimarrà per tutto il tempo accanto a loro. "I campi sono ancora allagati e non posso riportarli all'ovile, quindi anche stanotte starò con loro. Non posso abbandonarli. In zona ci sono i lupi e non voglio perdere nessun animale. Dormirò con le mie pecore e i miei agnellini", ribadisce Lorenzo Diana.

La storia di Diana e Depp dimostra quanto il legame tra umani e animali possa essere davvero forte e profondo, anche nelle emergenze. Non si tratta solo di un gregge, ma di una vera famiglia multispecie abituata a vivere tutto insieme. "Io addestro da anni cani che partecipano ai campionati e alle gare di sheepdog. In tutto, tra cani da pastore e da guardiania, ne ho una quindicina e anche le pecore rimangono con noi per tutta la loro vita. Fanno parte della famiglia e non potevo abbandonare nessuno", conclude Lorenzo Diana.