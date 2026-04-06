Lupi, leopardi delle nevi e leopardi “comuni”: sull’Himalaya convivono cacciando prede diverse

Sull'Himalaya tre grandi predatori - lupi, leopardi delle nevi e leopardi “comuni” - convivono nello stesso territorio evitando il conflitto grazie a diete diverse: una strategia ecologica che riduce la competizione e favorisce la convivenza.

Lupi, leopardi delle nevi e leopardi "comuni" convivono negli stessi territori cacciando prede diverse



Tra le montagne dell'Himalaya, a oltre 4.000 metri d'altezza, la vita non è affatto semplice. Qui il cibo è scarso, il clima è estremo e ogni errore può costare caro. Eppure, in una valle del Nepal, tre grandi predatori condividono gli stessi territori senza entrare in conflitto diretto: il leopardo delle nevi, il lupo himalayano e il leopardo "normale", come quelle che vediamo nei documentari africani.

Sulla carta, una convivenza del genere dovrebbe essere quasi impossibile. Tre predatori "apicali" – cioè al vertice della catena alimentare – che cacciano negli stessi luoghi tendono infatti a competere per le stesse risorse e a escludersi a vicenda. Ma uno studio recente pubblicato sulla rivista PLOS One racconta una storia molto diversa: questi animali evitano lo scontro non tanto separandosi nello spazio o nel tempo, ma mangiando cose diverse.

Tre grandi predatori convivono negli stessi territori

Le fototorappole dimostrano che i tre predatori frequentano gli stessi territori. Foto di leopardo (Panthera pardus) di Narayan Prasad Koju/Nepal Engineering College



Le ricerche si sono concentrate nella valle di Lapchi, in Nepal, dove i tre predatori si muovono negli stessi territori. Le fototrappole hanno infatti mostrato che i loro territori si sovrappongono ampiamente e che i tre carnivori battono abitualmente gli stessi sentieri.

In alcuni casi, il lupo himalayano, una particolare popolazione del lupo grigio della Mongolia (Canis lupus chanco), vive interamente all'interno dell'area occupata dal leopardo delle nevi (Panthera uncia). Il leopardo "comune" (Panthera pardus), invece, utilizza un territorio un po' più ampio, che va dalle quote più basse fino alle zone alpine, attraversando comunque le aree condivise dagli altri due.

Non solo: tutti e tre sono attivi negli stessi momenti della giornata. Sono animali prevalentemente notturni, con livelli di attività che si sovrappongono anche per oltre l'80% del tempo. In inverno, quando il cibo è ancora più difficile da trovare, questa sovrapposizione aumenta ulteriormente.

Insomma, condividono spazio e tempo. Ma allora come fanno a non entrare in competizione diretta?

La chiave è nella dieta: tre diete per tre grandi carnivori

Il leopardo delle nevi caccia (Panthera uncia) soprattutto bharal (Pseudois nayaur), una specie di capra selvatica



La risposta sta in quello che mangiano. Gli scienziati hanno raccolto campioni di feci e, grazie all'analisi del DNA, hanno identificato a quale specie appartenessero. Studiando poi i resti presenti – peli, ossa e altri frammenti – hanno ricostruito la dieta di ciascun predatore.

Il leopardo delle nevi si nutre soprattutto di prede selvatiche di montagna, in particolare del bharal (Pseudois nayaur), una specie di capra selvatica conosciuta anche come "pecora blu". Questo animale rappresenta quasi la metà della sua dieta. Altre prede, come moschi e marmotte, compaiono, ma in quantità molto minori. Gli animali domestici allevati, invece, sono solo una piccola parte della sua dieta.

Il lupo himalayano (Canis lupus chanco) ha una preda più varia, ma caccia soprattutto marmotte. Foto da Wikimedia Commons



Il lupo himalayano ha invece una dieta molto più varia. Si nutre sia di animali selvatici sia di domestici, adattandosi a ciò che trova. Le marmotte dell'Himalaya (Marmota himalayana) sono una delle sue prede principali, seguite proprio dal bharal. Questo lo rende il predatore con la maggiore sovrapposizione alimentare rispetto al leopardo delle nevi, ma senza dipendere da una singola specie.

Il leopardo è quello che più spesso attacca animali allevati



Il leopardo, infine, segue una strategia molto diversa. Piuttosto che concentrarsi sulle prede tipiche d'alta quota, si affida soprattutto al cinghiale, che da solo rappresenta oltre un terzo della sua dieta. Inoltre, è il predatore che più frequentemente attacca gli animali allevati, come capre e altri animali domestici, avvicinandosi quindi più spesso alle aree frequentate dagli esseri umani.

Questo modo di "dividersi le prede" ha un nome preciso in ecologia: si chiama separazione o partizione di nicchia. Significa che specie diverse, ma con una nicchia ecologica simile, riescono a convivere nello stesso ambiente perché utilizzano risorse differenti, in questo caso prede diverse.

Un equilibrio fragile, ma che per ora regge

Questo sistema, però, funziona finché le risorse restano sufficienti



Differenziare leggermente la propria nicchia "trofica" è una strategia fondamentale per ridurre la competizione. Se tutti e tre i predatori cacciassero le stesse prede nello stesso modo, uno finirebbe inevitabilmente per prevalere sugli altri. Invece, differenziando la dieta, riescono a mantenere una sorta di equilibrio.

Questo sistema, però, funziona finché le risorse restano sufficienti. Se le prede dovessero diminuire – per esempio a causa dei cambiamenti climatici o della pressione umana – le differenze tra le diete potrebbero ridursi.

In quel caso, i tre predatori sarebbero costretti a rivolgersi alle stesse fonti di cibo, aumentando la competizione. E con il leopardo "comune" che già oggi si sta spingendo sempre più in alto lungo le montagne, questo scenario potrebbe non essere così lontano.

Per le comunità locali, un aumento della sovrapposizione significherebbe anche maggiori perdite per gli allevamenti. Per ora, però, questo delicato equilibrio sembra reggere: tre grandi predatori riescono a condividere lo stesso ambiente non evitando di incontrarsi, ma scegliendo strade diverse per sopravvivere.