Lo scoiattolo che vola e l’elefante timido: le foto finaliste più divertenti del Comedy Wildlife Awards 2025

Un elefante timido, una papera che fuma e una gru ballerina: sono queste alcune delle più belle foto finaliste del Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025, il concorso fotografico che premia gli scatti più divertenti e sorprendenti con protagonisti gli animali. In gara ci sono 40 scatti che dal 10 al 14 dicembre saranno visibili in una mostra gratuita alla OXO Gallery di Londra.

I vincitori saranno annunciati il 9 dicembre 2025 e tra i più promettenti candidati alla vittoria c'è lo scatto di Stefan Cruysberghs che ritrae uno scoiattolo "volante" [in copertina]. Vediamo quali sono le altre foto più divertenti del concorso.

La papera che fuma

Non capita tutti i giorni di vedere una papera tabagista, è quello che deve avere pensato anche Lars Beygang quando si è trovato davanti un germano reale (Anas platyrhynchos) accompagnato da una nuvoletta di vapore che dà l'illusione del fumo. Uno scatto dal tempismo incredibile.

Una Sula decisamente sfortunata

Quando sei lanciato a tutta velocità verso un nuovo obiettivo della tua vita, è proprio in quel momento che l'imprevisto che non avevi calcolato ti farà perdere la rotta. Lo scatto che ritrae un uccello sfortunato mentre si imbatte in un cumulo di alghe è un meme perfetto degli imprevisti della vita.

La protagonista è una Sula, un uccello marino, ritratto da Alison Tuck.

Elefante timido

Paura, rabbia e timidezza non appartengono solo allo spettro di emozioni umane, anche gli animali possono provare una vasta gamma di sensazioni, e addirittura trovarsi a disagio in particolari contesti sociali. La complessità di sentimenti è direttamente proporzionale a quella della società di appartenenza, e in questo gli elefanti non ci sono secondi. Vivono per tutta la vita in grandi gruppi matriarcali in cui ogni membro ha un ruolo ben preciso ed è legato agli altri da relazioni familiari o affettive.

In questo contesto non stupisce che qualche volta un individuo, magari giovane, si senta a disagio, come dimostra l'iconica foto di Henry Szwinto.

Gru che ballano

La gru (Grus grus) è uno degli uccelli più belli ed eleganti del regno animale, soprattutto durante la stagione degli amori, quando si cimenta nella sua danza di accoppiamento. Il maschio e la femmina mettono in atto un vero e proprio ballo sincronizzato propedeutico al momento dell'amore.

Non tutti però sono ballerini eccelsi e David Rice ha immortalato il disappunto di una gru nel vedere che il compagno che le è capitato non è proprio un professionista della danza. Certo non un grande preludio all'accoppiamento.

L'Aquila di mare nella neve

L'Aquila di mare di Steller (Haliaeetus pelagicus) è un grande rapace diurno endemico dell'Asia nord-orientale e diffuso in Russia, Corea, Giappone, Cina e Taiwan. Ama i mari glaciali dove si ciba soprattutto di pesce. Non tutte le battute di caccia però riescono nel migliore dei modi e questo può causare un certo nervosismo.

L'esemplare fotografato da Annette Kirby deve essere rimasto a stomaco vuoto, circostanza che gli ha causato un certo malumore. Forse è per questo che la sua espressione sembra proprio quella di un vicino intento a scacciare un intruso molesto.