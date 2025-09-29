Queste strane creature marine sono le protagoniste dell’Ocean Photographer of the Year 2025

I vincitori dell’Ocean Photographer of the Year 2025 celebrano l’oceano e la conservazione della vita marina. Lo scatto che si è guadagnato la vittoria ritrae due minuscole coccinelle di mare, ma tutte le foto vincitrici delle diverse categorie mostrano la bellezza e la fragilità del mare.

Lo scatto di Yury Ivanov vincitore dell’Ocean Photographer of the Year 2025



Sono stati ufficialmente svelati i vincitori dell'Ocean Photographer of the Year 2025, il premio fotografico che celebra la bellezza dell'oceano e la necessità di proteggerlo. Gli scatti sono stati realizzati con le tecniche più disparate, ma ognuno ha come protagonista l'oceano e le sue particolarità. A trionfare quest'anno è stata la bellezza aliena di due coccinelle di mare, e per ritrarle ci vuole parecchia fortuna: sono grandi appena 3 millimetri e nell'acqua sono quasi trasparenti.

Le piccole creature aliene dell'oceano sono le protagoniste della foto vincitrice

Due piccoli crostacei lunghi appena 3 millimetri i protagonisti dello scatto vincitore dell'Ocean Photographer of the Year 2025. Si tratta di animali comunemente conosciuti come coccinelle di mare, immortalate mentre riposano su un corallo. Fotografarle non è stato facile come ha spiegato Yury Ivanov, vincitore del titolo: "Ci sono volute molta pazienza e precisione per comporre e illuminare correttamente lo scatto. Il risultato rivela uno sguardo intimo sulla vita sottomarina che spesso viene trascurata".

Ivanov è un pluripremiato fotografo con sede in Indonesia e PADI Dive Master con oltre 15.000 immersioni alle spalle. Si è trasferito in Asia più di 14 anni fa, dove da allora ha fatto di Bali la sua casa per fotografare la vita macro locale. Si è specializzato nello studio dei nudibranchi. Il suo lavoro lo ha portato in siti subacquei in Indonesia, Filippine, Egitto, Maldive, ma sono le barriere coralline e le coste di Bali che continuano a ispirarlo maggiormente.

La morte della maternità durante la mattanza alle isole Faroe

La mattanza alle isole Faroe ritratta da Hugo Bret



Ogni anno alle Isole Faroe si tiene il Grindadráp, o Grind, la caccia a balene e delfini. A ogni edizioni migliaia di animali vengono trucidati in una mattanza insensata. Il fotografo Hugo Bret ha scelto di riprendere questo appuntamento con la morte da una prospettiva più intimistica, mostrando un feto di globicefalo senza vita sotto il cadavere della madre . "Ogni anno, più di mille cetacei vengono uccisi durante il Grindadráp, il massacro di interi gruppi di balene, compresi i giovani e le femmine gravide".

Questo scatto gli ha portato la vittoria all'interno della categoria Impact, che raccoglie le immagini di denuncia sull'impatto dell'uomo su animali e ambiente.

Il tempismo è tutto per le larve di ghiozzo pigmeo giallo

La foto di Takumi Oyama vince nella categoria Wildlife



La foto di Takumi Oyama dal Giappone mostra una femmina di ghiozzo pigmeo giallo mentre rilascia dalla bocca le larve appena schiuse nella colonna d'acqua. “Nei pesci della famiglia dei Gobiidi, è comune che siano i maschi a occuparsi della cura dei piccoli. Nel ghiozzo pigmeo giallo, tuttavia, anche le femmine partecipano alla cura dei piccoli durante la schiusa”, afferma Oyama. Con questa immagine dal tempismo perfetto ha vinto nella categoria Wildlife.

Il tentativo di salvare la megattera spiaggiata

Il tentativo di salvare la megattera spiaggiata ripreso da Craig Parry



La gente cerca di salvare una megattera arenata in Australia. “Hanno lavorato instancabilmente per 15 ore – racconta Parry – Purtroppo non è stato possibile salvarla, ma la compassione dimostrata è un potente promemoria di ciò che si può ottenere quando le persone si uniscono". L'immagine ha portato la vittoria a Parry per la categoria Human Connection.

La speranza è un piccolo squalo leopardo

Foto di Sirachai Arunrugstichai



Per la categoria Speranza vince Sirachai Arunrugstichai, con il suo ritratto di un acquariofilo che tiene in mano un embrione di squalo leopardo indo-pacifico. È il momento intimo di un esperimento in corso nell'allevamento dell'Aquaria Phuket, in Thailandia. "Dal 2023, il programma di riproduzione dell'acquario ha prodotto oltre 40 cuccioli di questa specie in via di estinzione", afferma Arunrugstichai.