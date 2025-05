L’ippopotamo pigmeo più anziano del mondo: la storia di Hannah Shirley

Hannah Shirley è diventata l’ippopotamo pigmeo più anziano di sempre. Foto di San Diego Humane Society



Come si festeggia il "compleanno" di un ippopotamo pigmeo? Con una festa a tema, decorazioni colorate e, naturalmente, una "torta" a base di anguria. Così ha celebrato i suoi 51 anni (e qualche mese) Hannah Shirley, che è diventata ufficialmente l'ippopotamo pigmeo più anziano di sempre in cattività. Hannah vive al Ramona Wildlife Center della San Diego Humane Society dal 2002, anno in cui fu salvata e recuperata da un giardino privato a Escondido, in California.

Una storia che parte da un salvataggio e che oggi viene celebrata con una longevità fuori dal comune. Hannah, lo scorso 25 maggio, ha infatti superato il precedente record di 51 anni, 6 mesi e 2 giorni, diventando una vera leggenda per la sua specie. Nata il 22 novembre 1973, è registrata con il numero 365 nei registri dell'AZA (Association of Zoos and Aquariums), che tiene traccia di tutti gli ippopotami pigmei ospitati in strutture e giardini zoologici di tutto il mondo ed è ora diventata l'individuo più anziano di sempre.

Un'icona per una specie a un passo dall'estinzione

Hanno festeggia il suo record con verdure fresche e anguria. Foto di San Diego Humane Society



L'ippopotamo pigmeo (Choeropsis liberiensis) è il "cugino" più piccolo, schivo e solitario del più famoso ippopotamo comune. Vive tra le foreste e le paludi dell'Africa occidentale, soprattutto in Liberia, ma oggi ne restano appena 2.500 individui in natura. Le principali minacce? La distruzione dell'habitat dovuta a deforestazione, attività di estrazione mineraria e bracconaggio. Proprio per questo, la specie è considerata "In pericolo" nella Lista Rossa IUCN delle specie minacciate.

L’ippopotamo pigmeo è il "cugino" più piccolo, schivo e in pericolo di estinzione dell’ippopotamo comune. Foto di San Diego Humane Society



In tutto il mondo, non sono tantissimi gli individui che vivono in giardini zoologici e strutture come quella gestita dalla San Diego Humane Society. Alcuni sono però anche in Italia, come al Giardino Zoologico di Pistoia, al Bioparco di Roma e allo Zoo delle Maitine, a Benevento. Nel 2024, questa specie aveva conquistato per un momento la ribalta del web, grazie alla nascita di due piccoli carismatici: Moo Deng, una femmina nata in Thailandia, e Haggis, nato invece in Scozia.

Ogni giorno è un dono per chi ha salvato e accudisce Hannah

Hannah è stata salvata da un giardino privato e vive dal 2002 al Ramona Wildlife Center della San Diego Humane Society. Foto di San Diego Humane Society



Una vita lunga, quella di Hannah, ben oltre la media della specie che, in natura, raggiunge solitamente i 30-50 anni. "Ogni giorno con Hannah Shirley è un regalo", ha dichiarato in un comunicato Autumn Welch, Wildlife Operations Manager del centro di Ramona. "Il suo spirito giocoso, la sua resilienza e la sua dolcezza la rendono un'ambasciatrice speciale per la sua specie e un simbolo di quanto l'eccellenza nella cura possa davvero fare la differenza".

In tutta l’Africa occidentale sono riamasti solo circa 2.500 ippopotami pigmei. Foto di San Diego Humane Society



Dopo aver passato una vita difficile nelle mani di un privato, oggi Hannah si gode le cure e l'affetto delle persone che si prendono cura di lei ogni giorno e anche se non potrà vivere in natura sembra finalmente aver trovato il proprio posto nel mondo. Una struttura che ospita animali sfruttati, sequestrati, feriti e orfani. Hannah Shirley non è quindi solo l'ippopotamo pigmeo più anziano del mondo, ma la prova che anche in cattività si può avere una vita migliore.