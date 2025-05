L’incontro faccia a faccia tra uno scoiattolo e un puma: il video diventato virale

In un giardino di Santa Clarita, in California, un giovane e incerto puma si è ritrovato faccia a faccia con uno scoiattolo. Il cucciolo di puma sembra un po' spaesato, mentre lo scoiattolo si avvicina incuriosito.

Un video condiviso dal California Department of Fish and Wildlife (CDFW) mostra un incontro molto ravvicinato tra un giovane puma e uno scoiattolo, probabilmente uno grigio occidentale (Sciurus griseus), entrambi appollaiati su un albero in un giardino di Santa Clarita, in California. Nel filmato diventato virale, il cucciolo di puma – di circa sette mesi – sembra un po' disorientato, mentre lo scoiattolo si avvicina incuriosito con la tipica vivacità e frenesia che caratterizza questi animali.

Il piccolo felino è incerto e, naturalmente, ancora inesperto. Sta imparando a conoscere il mondo e si ritrova a pochi centimetri da un animale che, in un'altra circostanza, avrebbe potuto essere una potenziale preda. Il puma – secondo quanto riportato dal CDFW – si sarebbe smarrito, probabilmente separato dalla madre durante la notte. I residenti della zona hanno segnalato la sua presenza e le autorità hanno deciso di monitorarlo da lontano, senza intervenire, nella speranza che la madre torni a cercarlo dopo il tramonto.

L'obiettivo di chi si occupa di monitorare e tutelare la fauna selvatica non è "salvare" a ogni costo, ma offrire agli animali selvatici la possibilità di imparare, da soli, a essere tali. Il video affascina non solo per la curiosa scena, ma anche per ciò che ci svela sulla convivenza tra specie diverse, persino in contesti urbani. Gli scoiattoli, come diverse specie, sono tra gli animali che meglio di tutti hanno imparato ad adattarsi a vivere nei giardini californiani.

Scoiattoli e puma si adattano bene anche in ambienti urbani e nei pressi delle città



Anche i puma (Puma concolor), a differenza di quanto si possa pensare, frequentano in maniera più discreta anche i centri abitati americani. Un tempo perseguitati e cacciati, questi predatori stanno tornando a popolare gli ambienti da cui son ostati cacciati, inclusi quelli periurbani. Il giovane che ha avuto questo incontro ravvicinato con uno scoiattolo, è stato poi osservato di nuovo la notte successiva lontano dal giardino e probabilmente è riuscito a riunirsi con la sua mamma.