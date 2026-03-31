Il video degli scoiattoli che “svapano” a Londra: “Sono attratti dalle sigarette elettroniche alla frutta”

Camminando per i parchi urbani inglesi in questi giorni potreste imbattervi in un'immagine decisamente surreale: scoiattoli che fumano la sigaretta elettronica. Sì, sempre più spesso residenti e turisti stanno immortalando gli scoiattoli mentre "svapano". Dietro a questo fenomeno che sui social fa divertire milioni di persone, però, si nasconde un dramma ambientale e animale.

Nei video che stanno circolando online in queste ultime settimane, si vedono scoiattoli che raccolgono da terra vari tipi di sigarette elettroniche portandosele al muso come se stessero fumando. Alcuni hanno ipotizzato che gli animali avessero sviluppato una dipendenza dalla nicotina contenuta in questi dispositivi, fino a ricercarli attivamente all'interno dei cestini dei rifiuti o in strada.

Si tratta di una lettura decisamente originale, che però ha poco a che vedere con la realtà dei fatti. Lo strano fenomeno, infatti, è legato a un problema di tipo ambientale che riguarda l'abbandono dei rifiuti.

Il divieto di commercio delle sigarette elettroniche rischia di avvelenare gli scoiattoli

Secondo i dati dell'Office for National Statistics – l'equivalente inglese del nostro Istat – 5,4 milioni di persone in Gran Bretagna utilizzano le sigarette elettroniche usa-e-getta. Questo significa un oceano di dispositivi di plastica consumanti ogni giorno e poi gettati nella pattumiera, o peggio ancora per strada.

Proprio in considerazione dei rischi per l'ambiente, un anno fa sono state messe al bando. Questo però non ha risolto il problema, anzi se è possibile lo ha peggiorato: nel giro di pochi mesi moltissime persone hanno gettato i loro apparecchi, e spesso lo hanno fatto smaltendoli nella maniera non corretta. Questo ha portato sulle strade e alla portata degli scoiattoli milioni di sigarette elettroniche.

Gli scoiattoli sono animali selvatici, abituati però a usare le risorse antropiche. Quindi, per nulla spaventati da quegli oggettini di plastica, si sono avvicinati e li hanno fatti diventare parte della quotidianità. Con grandi rischi per la loro salute.

L'esperto: "Non fanno la stessa cosa con le sigarette normali"

Craig Shuttleworth, esperto di scoiattoli presso l'Università di Bangor, ha spiegato sulle pagine del Telegraph che gli animali sono attratti dal sapore "fruttato" della sigaretta elettronica. Proprio gli aromi che rendono attraenti per le persone questi dispositivi hanno attirato anche gli animali che hanno deciso di mangiarli, scambiandoli per cibo.

La prova, secondo l'esperto, starebbe nel fatto che gli scoiattoli non sono stati avvistati con sigarette normali, benché i mozziconi siano decisamente di più. Questo perché non è il tabacco a interessargli: "Sarebbe ragionevole supporre che una sigaretta elettronica sia più attraente di un normale prodotto del tabacco non aromatizzato alla frutta".

Anche se non svapano e non hanno una dipendenza da nicotina, la sigaretta elettronica non fa certo bene ai poveri scoiattoli: "Mangiare una sigaretta elettronica non fa parte della loro dieta naturale. I componenti non sono qualcosa che trovano in natura".