L’inaspettata amicizia tra preda e predatore: ocelot e opossum fototrappolati a spasso insieme nella foresta

Ocelot e opossum sono stati filmati per la prima volta mentre camminano fianco a fianco nella foresta amazzonica peruviana. Non è ancora chiaro cosa spinga questi due animali solitari e potenzialmente uno preda dell'altro a passeggiare insieme. Questa insolita "amicizia" rimasta nascosta fino a oggi potrebbe essere vantaggiosa per entrambi.

Alcune fototrappole piazzate nella foresta amazzonica peruviana hanno immortalato per la prima volta una strana alleanza tra ocelot e opossum. Foto di Fortunato Rayan



Quando i ricercatori della Cocha Cashu Biological Station hanno installato alcune fototrappole per studiare il comportamento degli uccelli nel cuore dell'Amazzonia peruviana, mai si sarebbero aspettati di documentare una scena del genere: un ocelot (Leopardus pardalis) e un opossum comune (Didelphis marsupialis) che camminano insieme nella foresta, come vecchi amici di ritorno da una serata passata insieme al bar.

Uno accanto all'altro, il piccolo felino – grande poco più di un gatto domestico, ma abilissimo predatore – e il marsupiale dalla fama di preda "facile" avanzavano senza fretta, quasi in sincronia, nel buio della notte amazzonica. A scoprire questa insolita amicizia sono state proprio le fototrappole piazzate per tutt'altro scopo, ma che hanno regalato ai ricercatori un enigma etologico che sembra quasi uscito da una favola naturalistica e che è stato recentemente descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Ecosphere.

La sorpresa degli scienziati e l'esperimento con gli odori

In almeno tre diversi eventi sono stati visti un opossum e ocelot muoversi fianco a fianco nella foresta. Immagine da Camerlenghi et al., 2025



Inizialmente, gli scienziati non riuscivano a credere ai loro occhi. Che ci facevano insieme due animali che in teoria dovrebbero trovarsi ai lati opposti della catena alimentare? Forse l'ocelot stava semplicemente pedinando l'opossum in attesa del momento giusto per colpire. Ma allora perché il marsupiale non sembrava affatto preoccupato? Pochi minuti dopo, una seconda ripresa ha aggiunto mistero al mistero: i due animali ripercorrevano lo stesso sentiero nella direzione opposta, ancora insieme, ancora tranquilli come se fossero vecchi amici.

Da lì è partita una catena di domande che ha portato il team di ricercatori a cercare evidenze e conferme anche in altre zone dell'Amazzonia. E le hanno trovate: altri video, girati in anni e luoghi diversi, documentavano comportamenti quasi identici. Per cercare quindi di capire cosa potesse attrarre e mettere insieme due animali così diversi, gli autori hanno ideato un esperimento curioso: hanno posizionato delle strisce di tessuto impregnate di odore di ocelot, di puma e uno neutro davanti ad altre fototrappole.

Mimetismo olfattivo o caccia di squadra?

Ocelot e oppossum sono animali perlopiù solitari e fa un certo effetto vederli passeggiare insieme. Immagine da Camerlenghi et al., 2025



Dai risultati è emerso che gli opossum si sono avvicinati 12 volte all'odore dell'ocelot, annusando, strofinandosi e persino mordendo il tessuto. L'odore del puma, al contrario, ha ricevuto solo una sola fugace visita. Qualcosa, insomma, sembra effettivamente attrarre gli opossum verso gli ocelot. Ma cosa esattamente? Una delle teorie avanzate dagli autori è quella del camuffamento olfattivo: l'opossum, che emana solitamente un odore molto forte, potrebbe "travestirsi" da ocelot per confondere le sue prede o i predatori più grandi.

Tuttavia, è anche possibile che questa associazione sia molto più consapevole, intenzionale e vantaggiosa per entrambi di quanto si possa pensare. Gli opossum, infatti, sono per esempio immuni al veleno dei serpenti a sonagli, tra i gli animali più pericolosi dell'Amazzonia, e li mangiano, mentre gli ocelot no. Forse, restare vicini al marsupiale potrebbe offrire una sorta di protezione al felino. Allo stesso tempo, l'opossum potrebbe beneficiare delle prede catturate dall'ocelot, cibandosi dei resti, oppure guidarlo verso animali nascosti grazie al suo fiuto.

Gli animali di specie diverse possono stringere amicizie?

Coyote e tasso americano spesso vanno a caccia insieme



Non sarebbe del resto la prima volta che due animali apparentemente molto diversi tra loro sviluppino un'amicizia, o quantomeno un'alleanza reciprocamente vantaggiosa. Una delle più famose, per esempio, è quella tra coyote (Canis latrans) e tassi americani (Taxidea taxus), che spesso si muovono e cacciano insieme. Mentre il coyote mette a disposizione il suo olfatto e la sua velocità, il tasso scava rapidamente per stanare piccoli roditori nascosti dal terreno.

Questa cooperazione permette a entrambi di ottenere maggior successo nella caccia e non è raro osservarli muoversi insieme, riposare insieme e persino vedere il coyote tentare di comunicare con il "suo" tasso attraverso posture e segnali che normalmente vengono utilizzati con i propri simili. Un'amicizia molto simile a questa si instaura anche tra lupi etiopi (Canis simensis) e babbuini gelada (Theropithecus gelada) o tra uccelli indicatori del miele (Indicator indicator) e cacciatori di miele umani e altri animali tra le savane africane.

Una strana amicizia ancora tutta da scoprire

I due animali potrebbero trarre vantaggio dalla vicinanza reciproca, ma resta ancora da chiarire come. Immagine da Camerlenghi et al., 2025



Per gli autori, il comportamento degli ocelot e degli opossum è "davvero interessante". Questi animali, infatti, sono notoriamente solitari, al punto da evitare persino i propri simili al di fuori del momento dell'accoppiamento. Che se ne vadano a passeggio insieme in piena notte è perciò tutt'altro che scontato o banale. Tuttavia, siamo solo all'inizio. Lo studio sul comportamento degli opossum e su questa strana amicizia è ancora in fase embrionale e nuove sorprese potrebbero arrivare molto presto.

Eppure, senza le moderne fototrappole questa curiosa relazione tra opossum e ocelot sarebbe rimasta ancora nascosta chissà per quanto nel fitto della foresta amazzonica. In ogni caso, che sia una semplice convivenza "pacifica", una relazione reciproca e interessata o un camuffamento olfattivo, questa insolita "amicizia" rimane un'associazione o una strana alleanza che dimostra che persino un predatore e una preda possono diventare, se non amici, almeno improbabili compagni di strada.