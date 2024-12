La storia del cane Tempesta: il gigante buono che aspetta di essere visto per ciò che è

Tempesta



Tempesta è un cane di taglia molto grande, dal manto nero, che viveva una vita libera fino a poco tempo fa. Tempesta aveva trovato il suo posto davanti a un bar di Fiscano, un piccolo paese nel Salernitano, non lontano dall’Università. I clienti abituali del bar lo conoscevano bene: gli davano da mangiare e gli offrivano un po’ di compagnia, ma un giorno, senza un motivo apparente, Tempesta è stato accalappiato e portato via.

Il suo destino, ora, è quello di finire in canile, tra migliaia di altri cani che rischiano di diventare invisibili, dimenticati e, nel peggiore dei casi, di morire in un box, senza più riassaporare il gusto della libertà.

I cani grandi come Tempesta sono quelli che più di tutti soffrono in canile. Purtroppo, la loro stazza imponente e il loro aspetto talvolta spaventano le persone. Così, il loro destino è spesso quello di vivere in isolamento, giorno dopo giorno, senza mai trovare una persona che possa accoglierli nella propria vita. Eppure, Tempesta non è un cane aggressivo o pericoloso, ma un vero "gigante gentile". Nonostante la sua taglia, infatti, è estremamente buono e docile. Ha sempre vissuto in modo pacifico, non ha mai creato problemi a nessuno e si è adattato a vivere con ciò che gli veniva dato, senza fare richieste particolari.

Maria Piselli, la volontaria che si sta occupando della sua adozione racconta con commozione la sua situazione: «Ci vuole la passione, un po’ di spazio, il tempo, insomma una bella adozione da parte di qualcuno che ha un grande giardino e ama i cani grandi! Tempesta non ha nessuna colpa e non dev'essere punito dal sistema. Viveva tranquillo, non faceva male a nessuno, e invece è stato condannato. È un cane dolcissimo, che merita una seconda chance. Ma senza l’aiuto di qualcuno che si prenda cura di lui, il rischio che finisca in un box e non ne esca più è altissimo».

Tempesta ha bisogno di qualcuno che possa offrirgli una casa con spazio dove possa correre e vivere sereno, come faceva prima di essere accalappiato. Ha bisogno di persone che sappiano prendersi cura di un cane come lui e disposte a dargli la possibilità di vivere una vita piena e felice.

Maria lancia il suo appello: «Non è mai troppo tardi per cambiare il destino di un cane. Tempesta è pronto a ricominciare, ma ha bisogno di una famiglia che lo scelga, che gli dia l’amore e la sicurezza di cui ha bisogno. Un piccolo gesto potrebbe cambiargli per sempre la vita».

Per informazioni su Tempesta contattare Maria Piselli su Whatsapp al numero: 3318029453