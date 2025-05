La storia dei 7 cani salvati da un incendio in un allevamento per la produzione di carne

Nuova vita negli Stati Uniti per sette cani sopravvissuti a un incendio in Corea del Sud che ne ha uccisi 700 in un allevamento per la produzione di carne di cane. Gli animali sopravvissuti andranno in un centro di riabilitazione e poi avranno nuove famiglie.

Uno dei 7 cani sopravvissuti all’incendio dell’allevamento in Corea del Sud



Sette cani di un allevamento alimentare, destinati a diventare un prodotto da condire per la cena, sono stati salvati in Corea del Sud dagli attivisti del gruppo Lucy’s Friends e portati in una nuova casa da Humane World for Animals (organizzazione precedentemente nota come Humane Society International).

I sette cani sono gli unici sopravvissuti a un devastante incendio che ha distrutto un allevamento per la produzione di carne di cane ad Andong, in provincia di Gyeongbuk, in Corea del Sud, dove sono morti 700 cani. I sopravvissuti stanno per essere trasferiti negli Stati Uniti e una volta guariti dalle ustioni e dai traumi, inizieranno il loro percorso per trovare una famiglia adottiva.

L'incendio nell'allevamento coreano: 7 cani sono riusciti miracolosamente a uscire dalle fiamme

Quando l'incendio è scoppiato all'interno dell'allevamento di carne di cane, dove erano presenti più di 700 animali, l'allevatore è fuggito lasciandoli tutti a morte certa. Intrappolati nelle loro gabbie la quasi totalità di loro è morta tra le fiamme. Uno sparuto gruppo di 8 cani invece è riuscito miracolosamente a forzare le sbarre fino a fuggire. Di questo piccolo gruppetto di irriducibili uno è morto poco dopo a causa delle lesioni riportate.

I cani erano rinchiusi in gabbie minuscole, e solo un’esigua minoranza è riuscita a fuggire



Anche gli altri non ne sono usciti incolumi: Guwon, Gudol e Howoo hanno riportato ustioni al muso, alla schiena, alle zampe e in altre parti del corpo. Wondo, Samdo e Sado sono stati salvati in uno stato di denutrizione, mentre Yido è rimasto molto timoroso a seguito del trauma subito.

I cani hanno riportato tutti gravi ferite



Anche se l'allevatore è tornato successivamente nella sua proprietà con l'intenzione di vendere i cani sopravvissuti per la loro carne, gli attivisti del gruppo Lucy’s Friends sono riusciti a convincerlo a cederli. Il suo allevamento chiuderà definitivamente dato che ricostruirlo è illegale ai sensi della nuova legge che vieta l'industria della carne di cane in Corea del Sud con effetto a partire dal 2027.

L'incendio è stato uno dei numerosi roghi che hanno colpito la Corea del Sud a partire da marzo, classificandosi come i più vasti mai registrati nel paese, e che hanno provocato gravi danni, l'evacuazione di decine di migliaia di persone e la morte di almeno 30 individui. Il rogo che ha causato la tragica morte di centinaia di cani ad Andong è solo uno dei diversi incendi che hanno colpito gli allevamenti per la produzione di carne di cane. Decine di migliaia di altri animali, come mucche e maiali, sono morti nei roghi, senza la possibilità di sfuggire alle fiamme.

Per Guwon, Gudol, Howoo, Wondo, Samdo, Sado e Yido però c'è una nuova speranza.

La riabilitazione in un centro americano: "Ora una vita felice dopo la sofferenza"

I sette cani sopravvissuti verranno trasferiti negli Stati Uniti, dove riceveranno assistenza veterinaria presso il centro di accoglienza e riabilitazione di Humane World for Animals nel Maryland, prima di essere affidati a rifugi e associazioni partner per essere poi adottati. Lo ha spiegato Sangkyung Lee, responsabile delle campagne di Humane World for Animals in Corea del Sud: "L'orribile morte di centinaia di cani in questo allevamento per la produzione di carne è una tragedia, e il dolore che devono aver provato è inimmaginabile. Fortunatamente, questi sette cani sono riusciti a sopravvivere e siamo grati di poter offrire loro la possibilità di una vita felice insieme a famiglie amorevoli, dopo tutte le sofferenze che hanno dovuto sopportare. Oltre alle cure per ustioni, abrasioni, inalazione di fumo, stress e malnutrizione, questi cani avranno bisogno anche di tempo e pazienza per imparare a fidarsi delle persone".

Da prodotti per l'industria alimentare questi cani potrebbero diventare presto parte di una famiglia: "Nel nostro centro di accoglienza e riabilitazione negli Stati Uniti, daremo loro tutto il tempo, le cure veterinarie e l'amore necessari per guarire. Per fortuna, con l'entrata in vigore del divieto dell'industria della carne di cane, tra meno di due anni, allevamenti come questo saranno finalmente relegati ai libri di storia".

Il viaggio dei sette cani scampati all'incendio coincide con una nuova operazione di salvataggio che Humane World for Animals sta pianificando in Corea del Sud per l'inizio di maggio. La squadra di soccorso animali salverà quasi 70 cani e cuccioli abbandonati in un allevamento per la produzione di carne di cane a Cheongju, chiuso in seguito a violazioni in materia di maltrattamento animale.