La neve affascina anche i delfini: cosa ci dice il video sulla curiosità dei cetacei e sulla cattività

Un video mostra la meraviglia dei delfini del parco Oltremare di Riccione mentre scoprono con curiosità la neve. Se da un lato le immagini sono suggestive, dall'altro riaccendono il dibattito sulla cattività dei cetacei, cosa che sempre più paesi hanno già scelto di vietare.

I delfini sorpresi e incuriositi dalla neve. Immagini di Oltremare – Riccione via Facebook



Nelle ultime ore è diventato virale un video che mostra alcuni delfini mentre osservano, apparentemente incuriositi, i fiocchi di neve che in questi giorni stanno cadendo in buona parte della Penisola. Le immagini arrivano infatti dalla laguna Dolphins World all'interno di Oltremare 2.0, a Riccione, dove una leggera nevicata ha sorpreso anche i tursiopi, che seguono con lo sguardo i fiocchi "affacciandosi" dall'acqua.

Al di là dell'impatto emotivo e della rarità delle immagini, il video offre uno spunto interessante per parlare innanzitutto della natura di questi cetacei e, in particolare, della loro spiccata curiosità. I tursiopi (Tursiops truncatus) sono infatti una delle specie di delfini più studiate al mondo e sono noti per spiccata "intelligenza", per la complessità delle relazioni sociali e per la tendenza a interagire con tutto ciò che li circonda, soprattutto quando si tratta di stimoli nuovi o inaspettati.

Il delfini e la neve, l'ennesima prova della loro incredibile "intelligenza"

I tursiopi sono tra i delfini più studiati e conosciuti per le loro eccezionali capacità cognitive



La curiosità, dal punto di vista biologico, è infatti un adattamento evolutivo fondamentale e molto "utile". Significa essere motivati a esplorare l'ambiente, a capire come funziona e a reagire a situazioni nuove e impreviste. In natura, questa predisposizione aiuta i delfini a trovare cibo, a evitare pericoli e a rafforzare i legami con gli altri membri del gruppo e a sviluppare comportamenti e abitudini nuove, spesso culturalmente tramandate di generazione in generazione.

Secondo quanto comunicato dalla struttura, la laguna di Oltremare 2.0 è una delle più grandi e moderne d'Europa e le immagini sono state diffuse anche con l'intento di raccontare l'impegno nel garantire il benessere dei cetacei. La neve, ovviamente, non è un fenomeno che i delfini incontrano spesso in mare aperto, ma il loro interesse per i fiocchi che cadono dall'alto può essere interpretato come una risposta positiva a uno stimolo completamente nuovo.

Delfini e altri cetacei in cattività, un tema sempre più acceso e attuale

La detenzione in cattività dei cetacei è un tema, anche politico, sempre più attuale



Accanto alla curiosità e alla meraviglia che queste immagini inevitabilmente suscitano, è però difficile ignorare il contesto più ampio in cui si inseriscono. Pur dando per scontato l'impegno della struttura e delle persone che quotidianamente si prendono cura di questi animali, la detenzione di delfini e altri cetacei in cattività è da anni al centro di un dibattito sempre più acceso e più che mai attuale, che sta cambiando radicalmente il modo in cui consideriamo la cattività di questi animali tanto complessi.

Molti esperti sottolineano da sempre come animali così "intelligenti", sociali e abituati a percorrere grandi distanze in mare aperto possano difficilmente esprimere appieno i loro comportamenti naturali in spazi così piccoli e artificiali, anche quando questi sono tecnologicamente avanzati. A queste critiche si affianca anche una sempre più crescente sensibilità dell'opinione pubblica, che guarda con maggiore attenzione al benessere e ai diritti di questi mammiferi marini.

Verso un futuro (non troppo lontano) senza cetacei in cattività

Diversi delfinari in tutto il mondo hanno chiuso e sono sempre più numerosi i paesi che stanno vietando la detenzione in cattività di delfini, orche e altri mammiferi marini



Negli ultimi anni, infatti, diversi delfinari in tutto il mondo hanno chiuso per il calo dei visitatori e per le difficoltà economiche e alcuni paesi hanno anche deciso di vietare o limitare fortemente la detenzione in cattività e gli spettacoli dei cetacei. Tra questi ci sono il Messico, il Belgio e la Francia, che insieme a tanti altri in tutto il mondo hanno scelto di vietare la detenzione di delfini, orche e altri mammiferi marini in strutture, parchi e delfinari finalizzati all'intrattenimento.

Proprio in Francia la questione è ancora molto discussa a causa della situazione di Wikie e Keijo, due orche, madre e figlio, rimaste sole dopo la chiusura del parco che le ospitava nel 2024. Sono le ultime due orche detenute in territorio francese e il loro futuro è da mesi oggetto di un acceso confronto tra istituzioni, scienziati e associazioni. Una delle ipotesi più concrete è il trasferimento in un santuario marino in Canada, in Nuova Scozia, un'area protetta in mare aperto dove potrebbero vivere in condizioni più simili a quelle naturali.

Il video dei delfini "incantati" dalla neve, quindi, deve essere letto su più livelli. Da un lato racconta ancora una volta quanto questi animali siano curiosi, attenti e sensibili a tutto ciò che li circonda. Dall'altro invita inevitabilmente anche a riflettere ancora una volta sul rapporto tra esseri umani e cetacei, e su quale sia oggi il modo più responsabile ed etico di convivere con animali sociali così complessi in un periodo storico in cui, delfinari e intrattenimento con gli animali, sembrano ormai il passato.