La gatta Minou cerca casa. La volontaria: “Chi l’ha abbandonata non merita di essere chiamato umano”

Minou è stata abbandonata nel parcheggio di un liceo di Frosinone, e si è stanziata lì per diversi mesi, forse sperava che la sua famiglia tornasse a prenderla, ma questo non è mai accaduto. Ora, dopo più dio un anno in gattile, cerca l'amore di una famiglia che non la lasci mai.

Minou ha aspettato per mesi davanti al cancello di una scuola che la sua famiglia tornasse a riprenderla dopo averla abbandonata, ma non è mai successo. La gattina bianca e nera è rimasta sola per mesi nel parcheggio di un liceo di Frosinone, esposta a tutte le intemperie e invisibile agli occhi di molti, ma non a quelli di una professoressa che ogni mattina le portava del cibo.

Con l’arrivo delle vacanze di Natale, però anche questa routine era destinata a interrompersi: la scuola stava per chiudere e la professoressa non sarebbe più andata per settimane. Minou sarebbe rimasta completamente sola, esposta alla fame e al gelo per la prima volta nella sua vita. La docente ha avvertito le volontarie animaliste e Minou ha fatto il suo ingresso in gattile, dove si trova ormai da più di un anno.

Un anno di attesa in gattile per Minou

Minou è molto affettuosa e ama il contatto con le persone



La stessa professoressa che aveva vegliato su di lei per mesi ha deciso di non voltarsi dall’altra parte e l’ha portata in salvo affidandola alle volontarie. Una scelta quasi obbligata per gli animali che hanno sempre vissuto in casa, questi infatti non sono abituati ai pericoli della strada e ogni incrocio può rappresentare un pericolo mortale.

All'inizio Minou è stata accolta in un piccolo bagno per un breve periodo, giusto il tempo di sottoporla a tutte le cure necessarie: sterilizzazione, profilassi veterinaria e test per FIV e FeLV, ai quali è risultata negativa. Solo dopo, quando non c’erano altre alternative, è stata trasferita in gattile.

Oggi Minou è in gattile da più di un anno. È una micia affettuosa, dolce e tranquilla, che non ha mai smesso di amare la compagnia degli umani nonostante l'abbandono subito. Adora le coccole e ama il contatto con le persone. Per questo la vita in gattile è particolarmente dura per lei. Il piccolo box in cui vive le sta stretto: Minou ha bisogno di più spazio e di potersi rilassare con una famiglia.

Da poco sta imparando a condividere gli spazi con i suoi simili, ma secondo la volontaria che si prende cura di lei si vede che non è il suo ambiente ideale: "Nonostante abbia sofferto per l'abbandono di umani non degni di questo termine, è una micia dolcissima e coccolona, affettuosissima verso tutti gli umani, di cui apprezza molto la compagnia – spiega Sara D'Ercole – Nei confronti dei suoi simili a volte ha un carattere un po' difficile, ma è abituata a convivere assieme agli altri mici".

La famiglia ideale per Minou

Il contesto ideale per la gattina Minou è quello di figlia unica



L’adozione ideale per Minou è in una casa senza altri animali, dove possa ricevere dalle persone tutto l'amore che merita. "Ma non chiudiamo nessuna porta – sottolinea D'Ercole – con una giusta introduzione, potrebbe adattarsi anche alla presenza di altri mici. L’importante è che possa finalmente avere un posto dove sentirsi amata e protetta".

Chi la conosce sa che Minou ha già sofferto abbastanza. È ora di cambiare il finale della sua storia. Ha 4 anni e si trova a Frosinone, ma per una buona adozione può viaggiare.

Per informazioni su Minou e sulla sua adozione contattare il numero: 3383142172