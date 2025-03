La gatta Aggie data per morta negli incendi di Los Angeles: il video del commovente ricongiungimento con la sua umana

Katherine Kiefer aveva perso le speranze dopo che la sua gatta era scomparsa due mesi fa, durante gli incendi che hanno devastato la zona di Los Angeles in cui vivevano, a Palisades. A distanza di tanto tempo però la donna ha ricevuto la telefonata da un centro di recupero per animali in cui era stato ricoverato l'animale.