La foto di gruppo che ti strappa il cuore: così 80 cani ammassati in una casa hanno accolto i soccorritori

78 Springer Spaniel, quattro altri cani di altre razze, due gatti e una gallina abbandonati tra sporcizia e feci in una casa nel Sud dell'Inghilterra. La polizia non sa ancora chi li abbia lasciati in quelle condizioni e le immagini del soccorso sono diventate simbolo della lotta al maltrattamento agli animali nel Regno Unito.

E' un quadro colmo di tenerezza e sofferenza. In ogni postura e sguardo c'è un insieme di emozioni che raccontano la personalità di ognuno degli 80 cani ritrovati ammassati in una casa a Tickhill, nei pressi di Doncaster nel Sud dell'Inghilterra. Sono stati proprio gli agenti a diffondere, insieme a un comunicato, lo scatto che commuove e strappa il cuore a chi lo guarda e che è diventato simbolo della lotta al maltrattamento degli animali.

La foto è lo specchio della realtà di fronte alla quale si sono ritrovati i poliziotti e i volontari della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) dopo aver ricevuto diverse segnalazioni sullo stato di abbandono in cui versavano 80 cani, due gatti e una gallina.

Giovedì 17 aprile chi è intervenuto ha riscontrato subito lo stato di degrado: "Siamo rimasti immediatamente sbalorditi dall'odore, dalle condizioni e dal numero di animali che vivevano all'interno. C'erano feci, sporcizia e, in ogni angolo e in ogni stanza incontravamo altri cani", hanno spiegato ai media locali e riportato nel comunicato ufficiale.

Uno alla volta, gli agenti hanno portato i cani fuori dalla proprietà e li hanno messi in salvo, contando 78 Springer Spaniel e quattro cani di altre razze. Tutti gli animali sono stati trasferiti in rifugi della zona e sottoposti alle cure veterinarie necessarie. Le autorità locali stanno attualmente cercando i responsabili di cui ancora non si sanno le generalità tanto che la polizia ha fatto un appello a chiunque abbia notizie in merito per essere contattata.